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Какие предметы изучают кадеты, и почему им нельзя сидеть на кроватях?
Источник материала: СТВ
Этой традиции сотни лет. К кадетскому балу в XIX веке готовились почти также ответственно, как к параду. Это тоже церемониал в честь воинской славы: для будущего офицера этикет не менее важен, чем доблесть и мужество.
Кадетский корпус в Беларуси существовал уже в 30-х годах XIX века. Например, в Полоцке в те годы в нем учились малолетние дворяне. Сегодня такие мужские учебные заведения есть во многих регионах страны.
Это современное кадетское училище – проект Министерства внутренних дел. Впрочем, здесь готовят не только будущих милиционеров.
Выпускники могут выбрать любую государственную службу, да и гражданскую профессию. Но случайные люди сюда попадают редко.
Максим Мурашко, кадет Минского городского кадетского училища №1 им. М.В.Фрунзе:
Примерно треть курсантов – дети милиционеров.
Сегодня они в кадетских погонах. У будущих офицеров, как и положено, серьезные мужские планы. Выбор этих курсантов пал на военную академию.
В курсанты поступают мальчишки после 7-го, 8-го класса. И сразу привыкают к армейской дисциплине.
Максим Мурашко, кадет Минского городского кадетского училища №1 им. М.В.Фрунзе:
Станислав Шнабель, кадет Минского городского кадетского училища №1 им. М.В.Фрунзе:
Четыре идеально заправленные кровати.
Максим Мурашко:
Это наша повседневная форма одежды, всегда сверху складывают головной убор, в данном случае это кепка. Воротничок белый, который нужно каждый день подшивать.
Они готовы не только к военной академии – к академии жизни. Готовы в любой момент встать на защиту родины.
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Этой традиции сотни лет. К кадетскому балу в XIX веке готовились почти также ответственно, как к параду. Это тоже церемониал в честь воинской славы: для будущего...
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