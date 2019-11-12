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Крэйг Вудкрофт рассказал, как «Динамо» прервало серию поражений

12.11.2019 23:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу над нижегородским «Торпедо» (6:5 ПБ).

— Хотел бы отметить работу моего коллеги Дэвида Немировски, команда которого несколько раз возвращалась в игру. Сегодня мы делали все возможное, чтобы оказывать на «Торпедо» давление. Очень здорово, что вернулись в состав Франсис Паре и Тему Пулккинен. Также Шейн Принс вновь стал тем игроком, которого мы хотим видеть, — злым и атакующим. Когда все штыки на месте, мы очень сильны в атаке.

С другой стороны, при обороне своих ворот сыграла роль неопытность нашей команды.

Очень рад, что мы наконец-то закончили эту серию поражений. Команда заслужила победу, но уже сейчас нужно готовиться к матчу с «Витязем» — также очень мастеровитым оппонентом.

— Команда выиграла первый период (2:0), но проиграла второй (2:3) и третий (1:2). Чего не хватает, чтобы ровно играть весь матч?


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— К сожалению, у нас все еще хватает удалений из-за недисциплинированной игры. Нам нужно искоренять такие штрафы.

Я уже говорил, что при обороне своих ворот нашим хоккеистам не хватает опыта. Заметно, что, когда соперник действует на оптимальных скоростях, мы запаздываем с принятием решений. Будем работать, чтобы наши молодые хоккеисты смогли быстрее адаптироваться к КХЛ.

— Если бы команде не удалось победить, ее серия поражений стала бы рекордной. Вы нервничали из-за этого момента?

— Нет, я не думаю ни о каких сериях. Моя задача — тренировать команду и готовить ее к победе в каждом конкретном матче, а по ходу встречи мысли только о том, какие вносить изменения. В это время мне как-то не до серий.

А нервничаю я больше из-за того, что мы допускаем какие-то ненужные ошибки, зарабатываем необязательные штрафы. И все это в то время, когда игра находится под нашим контролем. Команда могла спокойно выигрывать и в основное время, но довела все до овертайма и буллитов. Все это портит тренерам нервы.

— Вы довольны самоотдачей команды? Игроки выложились на 100%?

— Я уже говорил, что нам нужно работать намного больше, чем наш соперник. И быть единым целым. Все это не требует никакого таланта. И мне кажется, что в этом «Динамо» действительно было хорошо и превзошло своего оппонента.

Я заметил, что сегодня наша скамейка жила. Игроки подбадривали друг друга, давали подсказки. Поддержка и вера в себя — это большое дело. Был рад видеть, как наши ребята общались на скамейке и в раздевалке.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Перед сезоном вы могли предположить, что он будет таким тяжелым?

— Нет. При этом я придерживаюсь мнения, что в прошлом месяце мы заслуживали больше очков. Травмы ключевых игроков, неудачные отскоки… Вся эта совокупность факторов серьезно била по нашей молодой команде. Неудачи накапливались, словно снежный ком.

Но сейчас я рад, что наши усилия были вознаграждены, и сказал об этом игрокам в раздевалке. Хочется верить, что сегодня началась серия побед.

Нам нужно извлечь уроки из этой серии поражений и стать более целостными как команда. Нас ждут очень серьезные соперники во второй половине сезона.

— До следующей игры менее 24 часов. Команде хватит сил, чтобы провести игру на таком же эмоциональном и физическом уровне?

— Посмотрим. Мы потратили много энергии, но дальше наш распорядок расписан поминутно. Вплоть до стартового вбрасывания. Нашим игрокам нужно хорошо поесть, хорошо поспать и быть готовыми к игре с «Витязем».

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу над нижегородским «Торпедо» (6:5 ПБ).
 
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