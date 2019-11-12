Новогодние гирлянды на елках региона планируют зажечь 8 декабря

Источник материала: Вороновская газета





Республиканская акция «Наши дети» в этом году начнет свое масштабное шествие по стране 9 декабря.

На Гродненщине она по традиции объединит тысячи ребят. А чтобы атмосферой праздника ее главные адресаты – дети Принеманья – прониклись еще до старта поздравительного марафона, иллюминация на новогодних красавицах-елках в регионе, возможно, заиграет всеми красками еще накануне – 8 декабря.

– В прошлом году в рамках этой акции по всей области прошло больше шести тысяч различных праздничных мероприятий. Главными гостями на них стали более 180 тысяч детей. Столь масштабная акция «Наши дети» позволила многим ребятам запастись праздничным настроением впрок сразу на нескольких новогодних праздниках, – рассказали в главном управлении образования облисполкома . – рассказали в

Ни один ребенок не останется без внимания и в этом году. По традиции представители республиканских и местных органов власти, депутаты, руководители организаций и общественных объединений посетят детские интернатные учреждения, приемные и опекунские семьи, дома семейного типа, центры реабилитации, детские больницы.

Одним из центральных мероприятий акции станет областной новогодний праздник. До недавнего времени он проходил исключительно в областном драмтеатре и объединял в новогоднем хороводе около 600 мальчиков и девочек. Но в этом году станет масштабнее. На этот раз побывают на представлении у елки, посмотрят праздничный спектакль и получат сладкие подарки ребята в областной филармонии. В зале, который способен принять сразу порядка 1200 зрителей, праздник запланирован на 27 декабря.





– Новшеством этого года станет первый областной бал для учащихся и студентов. Более сотни молодых людей закружатся в танце опять же в областной филармонии 18 декабря. Кроме того, гродненские кадеты примут участие в республиканском кадетском балу в Минске, – уточнили в областном управлении образования.

Отправятся в столицу за сказочным настроением и другие юные жители Принеманья. Активисты пионерского движения, победители олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований, а также те, для кого родители не могут создать праздник, накануне Нового года и сразу после него станут участниками праздничных мероприятий во дворце Республики и Дворце Независимости.

Екатерина МОТЕВИЧ https://grodnonews.by/