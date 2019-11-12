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Олимпийская чемпионка Надежда Скардино родила сына

12.11.2019 22:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как стало известно SPORT.TUT.BY, Надежда Скардино родила сына. Это случилось 10 ноября в 5-м роддоме Минска. О весе и росте малыша молодая мама пока говорить не хочет.



Фото: Instagram @poslushnica


Надежде Скардино 34 года. Она — бронзовая медалистка Олимпиады в Сочи 2014 года и олимпийская чемпионка (в эстафете) Пхенчхана 2018-го. В прошлом году биатлонистка объявила о завершении своей профессиональной спортивной карьеры. В этом году Скардино вышла замуж за швейцарского биатлониста Мартина Ягера. Раньше она не исключала, что у их ребёнка будет двойное гражданство.


31-летний Мартин Ягер начинал карьеру в лыжных гонках и взял серебро ЧМ в категории U23 в 2010-м, но позже перешел в биатлон. 
 
Теги: Минск
 
 
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Как стало известно SPORT.TUT.BY, Надежда Скардино родила сына. Это случилось 10 ноября в 5-м роддоме Минска. О весе и росте малыша молодая мама пока говорить не хочет.
 
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