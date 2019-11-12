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Яков Фирсов на ЧМ в Минске: «Беларусь является одним из центров развития бильярдного спорта международного»

12.11.2019 23:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Чемпионат мира среди юниоров по свободной пирамиде начался в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Яков Фирсов на ЧМ в Минске: «Беларусь является одним из центров развития бильярдного спорта международного»

В нашу столицу за титулами и медалями прибыли сильнейшие молодые спортсмены из 8 стран, всего 80 человек, в их числе два действующих чемпиона мира среди взрослых. Соревнования являются личными, возраст участников колеблется от 13 до 18 лет.

Яков Фирсов на ЧМ в Минске: «Беларусь является одним из центров развития бильярдного спорта международного»

Нашу страну представляют 24 бильярдиста, в том числе шесть девушек. Основные надежды связаны с Эриком Голынкиным и Анастасией Филипповой. Форум стартовал с предварительных поединков. В четверг, 14 ноября, начнется финальная серия. Победители как у девушек, так и у юношей, будут определены в субботу, 16 ноября.

Яков Фирсов на ЧМ в Минске: «Беларусь является одним из центров развития бильярдного спорта международного»

Яков Фирсов, генеральный секретарь Международной конфедерации пирамиды:
В Минске довольно давно не было крупных международных соревнований по бильярду, хотя Беларусь является одним из центров развития бильярдного спорта международного. В том числе развития пирамиды, которую раньше называли русским бильярдом.

Сегодня детский и юношеский бильярд настолько сильные и мощные, что достаточно сказать, что в юношеском турнире участвуют спортсмены, которые являются заслуженными и титулованными на международных взрослых соревнованиях.

Яков Фирсов на ЧМ в Минске: «Беларусь является одним из центров развития бильярдного спорта международного»

Минск уже принимал подобные форумы в этом виде спорта. В 2013-м наша столица стала местом проведения взрослого чемпионата мира, год спустя в Беларуси прошел чемпионат Европы по свободной пирамиде.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Чемпионат мира среди юниоров по свободной пирамиде начался в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В нашу столицу за титулами и медалями...
 
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