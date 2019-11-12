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Яков Фирсов на ЧМ в Минске: «Беларусь является одним из центров развития бильярдного спорта международного»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Чемпионат мира среди юниоров по свободной пирамиде начался в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В нашу столицу за титулами и медалями прибыли сильнейшие молодые спортсмены из 8 стран, всего 80 человек, в их числе два действующих чемпиона мира среди взрослых. Соревнования являются личными, возраст участников колеблется от 13 до 18 лет.
Нашу страну представляют 24 бильярдиста, в том числе шесть девушек. Основные надежды связаны с Эриком Голынкиным и Анастасией Филипповой. Форум стартовал с предварительных поединков. В четверг, 14 ноября, начнется финальная серия. Победители как у девушек, так и у юношей, будут определены в субботу, 16 ноября.
Яков Фирсов, генеральный секретарь Международной конфедерации пирамиды:
Сегодня детский и юношеский бильярд настолько сильные и мощные, что достаточно сказать, что в юношеском турнире участвуют спортсмены, которые являются заслуженными и титулованными на международных взрослых соревнованиях.
Минск уже принимал подобные форумы в этом виде спорта. В 2013-м наша столица стала местом проведения взрослого чемпионата мира, год спустя в Беларуси прошел чемпионат Европы по свободной пирамиде.
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Яков Фирсов на ЧМ в Минске: «Беларусь является одним из центров развития бильярдного спорта международного»
Новости Беларуси. Чемпионат мира среди юниоров по свободной пирамиде начался в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В нашу столицу за титулами и медалями...
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