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Если в 8.00 ребёнок не пришёл в школу – тут же приходит SMS родителю. Показываем продвинутую гимназию в Минске
Источник материала: СТВ
Ольга Талаева, учитель ГУО «Средняя школа №51 Минска»:
Перед началом работы за компьютером, каждый учащийся кладет свою карточку на считыватель. Эта система позволяет нам, во-первых, контролировать время за компьютером, помогает управлять учебным процессом.
Сегодня компьютерные технологии добрались не только до кабинетов информатики. Электронные дневники – журналы, оценку родители могут посмотреть онлайн, а если ребенок заболел – в нем можно узнать, что прошли одноклассники и что задавали на дом. В эту гимназию, даже вход по карточкам.
Юлия Покатаева, заместитель директора по учебной работе ГУО «Средняя школа №51 Минска»:
Если ребенок должен быть в школе в 8.00, но в 8 ребенок не перешагнул порог школы – тут же SMS приходит родителям о том, что его ребенок в школу не пришел.
Ничего удивительного: современные технологии, методики, позволяющие научить ребенка читать, считать, да и куда более сложным арифметическим действиям раньше, чем ходить.
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Если в 8.00 ребёнок не пришёл в школу – тут же приходит SMS родителю. Показываем продвинутую гимназию в Минске
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