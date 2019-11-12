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«Разумный выбор». В Беларуси началось досрочное голосование на парламентских выборах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Уже с 12 ноября в Беларуси можно проголосовать досрочно. Такая возможность будет предоставлена вплоть до 16 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Она предусмотрена для тех белорусов, которые не смогут прийти на избирательные участки в основной день выборов. Избирательная кампания – напряженная пора и для журналистов, потому возможностью досрочного голосования воспользовался и наш коллега Александр Добриян.
Предъявляю урну для досрочного голосования и показываю, что она абсолютно пуста. Мы приступаем к ее опечатыванию.
С этой стандартной процедуры утром 12 ноября началась работа 5593 избирательных участков по всей стране. Урны, бюллетени, списки избирателей – к десяти утра все было готово к старту голосования.
Пожалуйста, подходите к членам комиссии.
Для велогонщицы Анны Чуянковой быть первой жизненное кредо. У члена национальной сборной по велотреку жесткий тренировочный график, режим и конец недели расписан буквально по минутам.
Анна Чуянкова, чемпионка Беларуси по велотреку:
А вот Татьяна Кабаева пришла на участок сегодня потому что свой единственный выходной на этой неделе проведет, помогая пожилым родителям.
Татьяна Кабаева, жительница Гомеля:
Есть свои причины голосовать досрочно и у старшего поколения.
Инна Гарбузова, пенсионерка:
Причины прийти на участок не в основной день голосования, а в течении пяти дней досрочного у каждого свои. Правда, объяснять их никому не нужно.
Александр Добриян, корреспондент:
К слову, процедура досрочного голосования не белорусское изобретение. Например, норвежцы досрочно голосуют целых четыре недели, а граждане Швеции – шесть. Сделано это для удобства избирателей: чтобы у каждого была возможность реализовать свое избирательное право.
Алексей Неверов, председатель Гомельской областной избирательной комиссии:
На одном из гомельских округов будущий депутат в придачу к мандату получит еще и пару сотен пожеланий. До 17 ноября оставить напутствие народному избраннику может любой желающий.
Оксана Герасимчук, студентка Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации:
Досрочное голосование продлится до вечера 16 ноября. Тех, кому удобнее сделать свой выбор в основной день голосования, на избирательных участках ждут 17 ноября. В комиссии уже поступают заявки от людей, не имеющих возможности самим прийти на участок. Голосование для этой категории граждан традиционно пройдет на дому в воскресенье.
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Новости Беларуси. Уже с 12 ноября в Беларуси можно проголосовать досрочно. Такая возможность будет предоставлена вплоть до 16 ноября, сообщили в программе Новости «24...
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