ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Разумный выбор». В Беларуси началось досрочное голосование на парламентских выборах

12.11.2019 21:09 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Уже с 12 ноября в Беларуси можно проголосовать досрочно. Такая возможность будет предоставлена вплоть до 16 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интеллектуальный подход. Показываем, как работает приложение «Голосую»

Она предусмотрена для тех белорусов, которые не смогут прийти на избирательные участки в основной день выборов. Избирательная кампания – напряженная пора и для журналистов, потому возможностью досрочного голосования воспользовался и наш коллега Александр Добриян.

«Разумный выбор». В Беларуси началось досрочное голосование на парламентских выборах

Предъявляю урну для досрочного голосования и показываю, что она абсолютно пуста. Мы приступаем к ее опечатыванию.

С этой стандартной процедуры утром 12 ноября началась работа 5593 избирательных участков по всей стране. Урны, бюллетени, списки избирателей – к десяти утра все было готово к старту голосования.

«Разумный выбор». В Беларуси началось досрочное голосование на парламентских выборах

Пожалуйста, подходите к членам комиссии.

«Разумный выбор». В Беларуси началось досрочное голосование на парламентских выборах

Для велогонщицы Анны Чуянковой быть первой жизненное кредо. У члена национальной сборной по велотреку жесткий тренировочный график, режим и конец недели расписан буквально по минутам.

«Разумный выбор». В Беларуси началось досрочное голосование на парламентских выборах

Анна Чуянкова, чемпионка Беларуси по велотреку: 
У меня скоро намечается тренировочный сбор, к которому я должна подойти в соответствующей форме. Поэтому я занята в воскресенье. Узнала, что можно проголосовать досрочно, решила не упустить это право и пришла уже сегодня.

«Разумный выбор». В Беларуси началось досрочное голосование на парламентских выборах

А вот Татьяна Кабаева пришла на участок сегодня потому что свой единственный выходной на этой неделе проведет, помогая пожилым родителям.

«Разумный выбор». В Беларуси началось досрочное голосование на парламентских выборах

Татьяна Кабаева, жительница Гомеля
Люблю голосовать первой в первый день. Сразу проголосовал и все. Свой голос отдал.

«Разумный выбор». В Беларуси началось досрочное голосование на парламентских выборах

Есть свои причины голосовать досрочно и у старшего поколения.

«Разумный выбор». В Беларуси началось досрочное голосование на парламентских выборах

Инна Гарбузова, пенсионерка: 
Я из того века: воспитана все выполнять, государственные все программы и выборы. Поэтому и пришла. Мы воспитаны еще так, мы ничего не игнорируем. Люди того времени.

«Разумный выбор». В Беларуси началось досрочное голосование на парламентских выборах

Причины прийти на участок не в основной день голосования, а в течении пяти дней досрочного у каждого свои. Правда, объяснять их никому не нужно.

«Разумный выбор». В Беларуси началось досрочное голосование на парламентских выборах

Александр Добриян, корреспондент:
В воскресенье у журналистов будет не меньше работы, чем у членов избирательных комиссий. Добраться у своего участка может просто не хватить времени. Проголосовать досрочно – разумный выбор.

«Разумный выбор». В Беларуси началось досрочное голосование на парламентских выборах

К слову, процедура досрочного голосования не белорусское изобретение. Например, норвежцы досрочно голосуют целых четыре недели, а граждане Швеции – шесть. Сделано это для удобства избирателей: чтобы у каждого была возможность реализовать свое избирательное право.

«Разумный выбор». В Беларуси началось досрочное голосование на парламентских выборах

Алексей Неверов, председатель Гомельской областной избирательной комиссии:
Участки все открыты. Все 100 % участков готовы к проведению досрочного голосования. Конечно, за исключением так называемых закрытых (которые находятся в специализированных учреждениях), которые будут работать только в день основного голосования, 17 числа.

На одном из гомельских округов будущий депутат в придачу к мандату получит еще и пару сотен пожеланий. До 17 ноября оставить напутствие народному избраннику может любой желающий.

«Разумный выбор». В Беларуси началось досрочное голосование на парламентских выборах

Оксана Герасимчук, студентка Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации: 
Для меня очень удобно, что я могу следить за предвыборной кампанией и предвыборные программы кандидатов узнавать из социальных сетей. Мне очень важно, что я могу наблюдать за жизнью кандидатов.

«Разумный выбор». В Беларуси началось досрочное голосование на парламентских выборах

Досрочное голосование продлится до вечера 16 ноября. Тех, кому удобнее сделать свой выбор в основной день голосования, на избирательных участках ждут 17 ноября. В комиссии уже поступают заявки от людей, не имеющих возможности самим прийти на участок. Голосование для этой категории граждан традиционно пройдет на дому в воскресенье.

Люди в материале: Анна Чуянкова, Татьяна Кабаева, Инна Гарбузова, Александр Добриян, Алексей Неверов, Оксана Герасимчук
 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Уже с 12 ноября в Беларуси можно проголосовать досрочно. Такая возможность будет предоставлена вплоть до 16 ноября, сообщили в программе Новости «24...
 
Новости дня
Новости разные
 
Забыли выложить патроны при въезде в Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.11.2019
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика