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Николай Пинигин. Анонс программы «В людях»

12.11.2019 17:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Александр Глеб: «В театр я в Беларуси не ходил. Когда в Англии был, на мюзиклы ходил. Мне очень нравилось»

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Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Принято думать, что спортсмены – это люди, которые зациклены только на спорте. Можно ли спортсмена увидеть в театре?

Александр Глеб, футболист:
Конечно, можно.

Вадим Щеглов:
Вас можно увидеть в театре?

Николай Пинигин. Анонс программы «В людях»

Александр Глеб:
Конечно, можно.

Вадим Щеглов:
А где Вы были в последний раз? Что смотрели?

Александр Глеб:
Я в кино хожу. В театр я, честно, в Беларуси не ходил. Когда в Англии был, я на мюзиклы ходил. Мне очень нравилось. Просто сейчас как-то времени нет, с супругой не выбирались давно. Но, в любом случае, она мне уже намекала, что там интересный какой-то мюзикл, предлагала пойти посмотреть. Я думаю, в свободное время сходим.  

Николай Пинигин. Анонс программы «В людях»

 
 
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Александр Глеб: «В театр я в Беларуси не ходил. Когда в Англии был, на мюзиклы ходил. Мне очень нравилось» window.Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 239538, containerId:...
 
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