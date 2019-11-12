В Беларуси сокращается количество банкротств частных компаний и увеличивается государственных

Источник материала: Ежедневник





Ситуация с банкротствами белорусских компаний изменяется в сторону более объективной картины. Государство стало меньше поддерживать убыточные госпредприятия в результате количество банкротств в их среде неизменно растет при сокращении доли частников.

Если сравнивать с тем, что в Беларуси происходило 10 лет назад, то ситуация с банкротствами белорусских компаний постепенно меняется в сторону более объективной реальности.

Если в 2009 году в судах в среднем находилось 1350 дел об экономической несостоятельности, из которых на долю государственных компаний приходилось лишь около 6%, то сегодня (на 1 ноября 2019 года) в производстве судов находится 2309 дел о банкротстве, а доля госсектора увеличилась до 9%. В результате такого перераспределения, количество госпредприятий, находящихся в состоянии банкротства выросло в 2,5 раза.

Пик банкротств в Беларуси пришелся на 2016 год, после последнего экономического кризиса. В этот год в производстве судов постоянно находилось более 3 тыс. дел об экономической несостоятельности, при этом доля госсектора составляла всего 3%, то есть в два раза меньше, чем в 2019 году, хотя в абсолютных числах цифры были такими же. Это говорит о том, что в ситуации кризиса государство всеми силами, в том числе и за счет частного бизнеса, пыталось поддержать госсектор, положение которого было значительно хуже, чем у частников. Достаточно вспомнить, что в результате девальвации российского рубля, экспорт некоторых предприятий падал немыслимыми темпами.

С 2016 года ситуация с банкротствами в Беларуси изменилась даже больше, чем за последние 10 лет, особенно это касается госпредприятий. Наученный горьким опытом непрекращающихся кризисов, глава государства сам инициировал серьезное сокращение государственной поддержки убыточных предприятий. В итоге, всего за 3 года доля госсектора в делах о банкротстве увеличилась втрое.

Согласно данным Верховного суда, по состоянию на 1 ноября в производстве экономических судов числится 213 дел об экономической несостоятельности (банкротстве) организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, к которым относятся государственные организации, организации, имеющие долю государственной собственности в уставном фонде, градообразующие и приравненные к ним организации, бюджетообразующие, системообразующие организации. Для сравнения, в 2016 году таких было только 85.

Увеличивается и количество банкротств в аграрном секторе, что также является следствием сокращения объемов господдержки. Больше всего аграриев сегодня банкротится в Гродненской области (30) в то время как в Гомельской области таких сейчас вообще нет, а в Минской банкротится только сельхозорганизация.

Учитывая тенденцию дальнейшего сокращения господдержки убыточных предприятий, можно ожидать что доля госсектора в общей массе банкротств будет и дальше увеличиваться независимо от общего состояния дел в белорусской экономике.