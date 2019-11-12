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«Пекин»: старт продаж нового дома и последний шанс воспользоваться 10-летней рассрочкой

13.11.2019 06:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

«Пекин»: старт продаж нового дома и последний шанс воспользоваться 10-летней рассрочкой

Сегодня в многофункциональном комплексе «Минск Мир» стартуют продажи квартир нового дома – «Пекин», который расположен в известном и пользующимся большим спросом квартале Чемпионов. Судите сами – в доме «Рио-де-Жанейро» свободных квартир уже нет, а «Сидней Люкс» и «Сочи» продаются очень активно. Теперь есть возможность приобрести квартиры и в доме «Пекин». До конца года – с 10-летней рассрочкой!

Квартал Чемпионов во многом необычен.

Во-первых, все дома, возводимые по индивидуальным проектам, посвящены столицам Олимпиад, на которых белорусские атлеты становились чемпионами. Не случайно именно здесь решили приобрести квартиры многие известные спортсмены, и вполне вероятно, что вашим соседом по лестничной площадке будет обладатель олимпийской медали или чемпионка мира.

Во-вторых, именно здесь во время II Европейских игр, проводившихся в Минске, членами команды Сербии была заложена капсула с обращением к потомкамжителям красивого и современного квартала в самом масштабном комплексе Европы.

«Пекин»: старт продаж нового дома и последний шанс воспользоваться 10-летней рассрочкой

В дни проведения II Европейских игр в квартале Чемпионов заложен новый жилой дом, а в его основание поместили капсулу с посланием потомкам

В-третьих, покупателей привлекает развитая инфраструктура квартала. Буквально в нескольких шагах – строящаяся станция метро «Аэродромная». С двух сторон – широкие улицы, которые позволяют мгновенно, всего за несколько минут очутиться на площади Независимости.

«Пекин»: старт продаж нового дома и последний шанс воспользоваться 10-летней рассрочкой

Буквально в нескольких шагах – строящаяся станция метро «Аэродромная»

Внутри квартала будет построена школа с огромным стадионом и спортивным городком, а также разместятся многочисленные детские площадки, велодорожки и байкпаркинги, зоны отдыха. В соседнем квартале – многоуровневый вместительный автомобильный паркинг, а внутриквартальная территория будет свободна от присутствия машин.

«Пекин»: старт продаж нового дома и последний шанс воспользоваться 10-летней рассрочкой

«Пекин»: старт продаж нового дома и последний шанс воспользоваться 10-летней рассрочкой

Внутри квартала будет построена школа с огромным стадионом и спортивным городком

В шаговой доступности будет возведен Международный финансовый центр, строительство которого начнется уже в декабре. МФЦ MinskWorld – это не только миллиардные инвестиции в экономики страны, но и создание множества новых рабочих мест. Так что вполне возможно, что покупка квартиры в таком квартале – это еще и возможность в будущем жить рядом с местом престижной работы!

«Пекин»: старт продаж нового дома и последний шанс воспользоваться 10-летней рассрочкой

Международный финансовый центр

Еще одна отличная новость – неподалеку будет разбит огромный современный парк. Прохлада зелени, возможность погулять с ребенком по дорожкам городского сада и назначить романтическое свидание на дальней алее – такие замечательные перспективы обрадуют жителей квартала всех возрастов!

Дом «Пекин» – пятисекционный, угловой, два крыла которого выходят на две стороны квартала, в самой высокой точке – 25 этажей. Здесь будет построено 708 квартир – от студий площадью в 35 квадратных метров до двухэтажных пентхаусов площадью около 250 «квадратов». На первом этаже разместятся помещения коммерческого назначения, а значит, в шаговой доступности у жителей дома будут свои кафе, магазины, объекты сферы услуг.

«Пекин»: старт продаж нового дома и последний шанс воспользоваться 10-летней рассрочкой

Дом «Пекин»

«Пекин»: старт продаж нового дома и последний шанс воспользоваться 10-летней рассрочкой

«Пекин»: старт продаж нового дома и последний шанс воспользоваться 10-летней рассрочкой

На первом этаже разместятся помещения коммерческого назначения

Все квартиры – свободной планировки. Лоджии и панорамное остекление со специальной тонировкой сделают все жилые помещения в этом доме светлыми и воздушными.

«Пекин»: старт продаж нового дома и последний шанс воспользоваться 10-летней рассрочкой

Все квартиры свободной планировки, с панорамными окнами и застекленными лоджиями

Жителей и гостей дома «Пекин» встретит огромное дизайнерское лобби со стойкой консьержа, зоной ожидания и встречи гостей, санитарной комнатой с пеленальным столиком и байкбоксы. Скоростные бесшумные лифты ведущего производителя этого оборудования компании OTIS доставят даже на 25 этаж быстро и без проблем. А современные домофонные системы – обязательный атрибут всех домов комплекса «Минск Мир».

«Пекин»: старт продаж нового дома и последний шанс воспользоваться 10-летней рассрочкой

«Пекин»: старт продаж нового дома и последний шанс воспользоваться 10-летней рассрочкой

«Пекин»: старт продаж нового дома и последний шанс воспользоваться 10-летней рассрочкой

Дизайнерское лобби со стойкой консьержа, зоной ожидания и встречи гостей, санитарной комнатой с пеленальным столиком

«Пекин»: старт продаж нового дома и последний шанс воспользоваться 10-летней рассрочкой

Скоростные бесшумные лифты компании OTIS

Приобрести собственное жилье в престижном квартале Чемпионов могут многие семьи со стабильным доходом.

На скидки в доме «Пекин» могут рассчитываать как многодетные семьи, так и спортсмены, прославившие Беларусь на международных аренах, а также те, кто внесет единовременный платеж за приобретаемую квартиру.

Для тех, кто захочет приобрести квартиру в кредит, у застройщика есть выгодные партнерские программы с четырьмя ведущими банками страны. Первый взнос – от 10%, а срок кредита – до 20 лет. В первый год ставка по кредиту составит всего 5,49% или, по другой программе – 6,99% годовых на первые два года. И это лучшее предложение на рынке!

А вот тем, кто рассчитывал на приобретение квартиры с помощью рассрочки от застройщика сроком на 10 лет, надо поторопиться! Программа рассрочки, которая почти целый год радовала покупателей, завершается 31 декабря, и «Пекин», а также другие дома комплекса «Минск Мир», в которых остались свободные квартиры – это последний шанс воспользоваться этим удобнейшим финансовым инструментом. Напомним, что при покупке в рассрочку необходим первый взнос в размере 30% стоимости квартиры, который можно оплатить в том числе с помощью партнерского банковского кредита, а остальная сумма вылпчивается равными частями ежемесячно весь выбранный срок рассрочки. Выплаты при этом для покупателя оказываются сопоставимыми с ценами на арендное жилье в столице.

Все подробности по условиям покупки квартир в новом доме «Пекин» в самом масштабном комплексе Европы «Минск Мир» можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж застройщика. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро «Восток». Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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