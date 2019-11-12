Ученые России и Беларуси будут развивать медицину стволовых клеток

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские и российские ученые продолжат совместно изучать возможности стволовых клеток . За последние несколько лет эта область медицины вышла на новый уровень, сообщает во вторник «МИР 24».

Уже разработан проект новой программы Союзного государства. Об этом журналистам сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Ученые сотрудничают в борьбе с устойчивостью к антибиотикам, в лечении онкозаболеваний и создании онковакцин. В планах – усилить взаимодействие в неврологии и нейрохирургии.

«Уже есть очень много возможностей создавать искусственные эквиваленты органов и систем человека. А также искусственное покрытие для нанесения лекарственных препаратов на основе клеточных структур. Поэтому у нас будет интересная программа», – рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

«Мы понимаем приоритеты. Думаю, что обмен наработками не оставит себя долго ждать: это и дендритные клетки, и вакцины спектр обсуждения очень большой», – отметил министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.

Вероника Скворцова отметила, что между специалистами налажен хороший контакт. Благодаря цифровым технологиям врачи двух стран всегда могут быть на связи, в том числе для получения второго экспертного мнения.