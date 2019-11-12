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Ученые России и Беларуси будут развивать медицину стволовых клеток
13.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские и российские ученые продолжат совместно изучать возможности
Уже разработан проект новой программы Союзного государства. Об этом журналистам сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Ученые сотрудничают в борьбе с устойчивостью к антибиотикам, в лечении онкозаболеваний и создании онковакцин. В планах – усилить взаимодействие в неврологии и нейрохирургии.
«Уже есть очень много возможностей создавать искусственные эквиваленты органов и систем человека. А также искусственное покрытие для нанесения лекарственных препаратов на основе клеточных структур. Поэтому у нас будет интересная программа», – рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
«Мы понимаем приоритеты. Думаю, что обмен наработками не оставит себя долго ждать: это и дендритные клетки, и вакцины спектр обсуждения очень большой», – отметил министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.
Вероника Скворцова отметила, что между специалистами налажен хороший контакт. Благодаря цифровым технологиям врачи двух стран всегда могут быть на связи, в том числе для получения второго экспертного мнения.
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Специалисты сотрудничают в борьбе с устойчивостью к антибиотикам, в лечении онкозаболеваний и создании онковакцин.
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