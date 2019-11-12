Вкусная выставка: «Продэкспо» в Минске посвятили здоровому питанию

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске открылась международная выставка «Продэкспо 2019». На ней можно не только посмотреть, но и попробовать на вкус последние достижения мировой пищевой промышленности, передает во вторник «МИР 24».



Торжественное открытие прошло под стук ножей и шипение бифштексов. Путь к заключению контрактов здесь лежит через желудок. Поэтому участники стараются друг друга удивить и угостить. В этом году в Минск приехали около 200 производителей. А еще кондитеры и повара. Они принимают участие в кулинарных состязаниях и проводят мастер-классы.

«Гости и участники, которые находятся на нашей территории сегодня, еще раз сделают оценку уровню производства. И мы надеемся, что будет еще больше стран, которые заинтересуются покупкой нашей продукции», – сказал заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Дворник.

Центральная тема этого года – органическое сельское хозяйство. В Беларуси буквально на днях вступает в силу закон, который регулирует производство подобной продукции.



«Тренд, наверное, не только мировой, но каждого из нас – это здоровое питание. Я хочу сказать, что у нас и без того здоровая продукция. Но мы хотим ее еще совершенствовать. Мы хотим какое-то сделать отличие. И это направление будет посылом для того, чтобы больше вовлечь средние, личные подсобные хозяйства, коллективно-фермерские хозяйства в занятие этим производством», – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолий Хотько.



Гурманов ждут на международной выставке-ярмарке до 15 ноября.