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Вкусная выставка: «Продэкспо» в Минске посвятили здоровому питанию

13.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске открылась международная выставка «Продэкспо 2019». На ней можно не только посмотреть, но и попробовать на вкус последние достижения мировой пищевой промышленности, передает во вторник «МИР 24».

Торжественное открытие  прошло под стук ножей и шипение бифштексов. Путь к заключению контрактов здесь лежит через желудок. Поэтому участники стараются друг друга удивить и угостить. В этом году в Минск приехали около 200 производителей. А еще кондитеры и повара. Они принимают участие в кулинарных состязаниях и проводят мастер-классы.

«Гости и участники, которые находятся на нашей территории сегодня, еще раз сделают оценку уровню производства. И мы надеемся, что будет еще больше стран, которые заинтересуются покупкой нашей продукции», – сказал заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Дворник.

Центральная тема этого года – органическое сельское хозяйство. В Беларуси буквально на днях вступает в силу закон, который регулирует производство подобной продукции.

«Тренд, наверное, не только мировой, но каждого из нас – это здоровое питание. Я хочу сказать, что у нас и без того здоровая продукция. Но мы хотим ее еще совершенствовать. Мы хотим какое-то сделать отличие. И это направление будет посылом для того, чтобы больше вовлечь средние, личные подсобные хозяйства, коллективно-фермерские хозяйства в занятие этим производством», – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолий Хотько.

Гурманов ждут на международной выставке-ярмарке до 15 ноября.

Ранее в Минске стартовал международный хоккейный турнир – Кубок Президентского спортивного клуба. За победу поборются четыре команды – Беларуси, Латвии, России и Словакии.



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Теги: Минск
 
 
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В столицу Беларуси приехали около 200 производителей, а также кондитеры и повара. Они принимают участие в кулинарных состязаниях и проводят мастер-классы.
 
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