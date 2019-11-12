|
Вкусная выставка: «Продэкспо» в Минске посвятили здоровому питанию
13.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске открылась международная выставка «Продэкспо 2019». На ней можно не только посмотреть, но и попробовать на вкус последние достижения мировой пищевой промышленности, передает во вторник «МИР 24».
«Гости и участники, которые находятся на нашей территории сегодня, еще раз сделают оценку уровню производства. И мы надеемся, что будет еще больше стран, которые заинтересуются покупкой нашей продукции», – сказал заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Дворник.
Центральная тема этого года – органическое сельское хозяйство. В Беларуси буквально на днях вступает в силу закон, который регулирует производство подобной продукции.
Ранее в Минске стартовал международный хоккейный турнир –
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В столицу Беларуси приехали около 200 производителей, а также кондитеры и повара. Они принимают участие в кулинарных состязаниях и проводят мастер-классы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)