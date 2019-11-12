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Александр Ван дер Беллен: Австрия в рамках ОБСЕ поддерживает усилия Беларуси по разрешению конфликта в Украине
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Возможность самостоятельно принимать решения касаемо внутренней и внешней политики – это то, что может делать Беларусь, в отличие от той же Австрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом с долей сожаления сказал австрийский президент, комментируя, очевидно, пассивность Евросоюза в урегулировании ситуации в Украине.
Александр Ван дер Беллен, федеральный президент Австрии:
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Александр Ван дер Беллен: Австрия в рамках ОБСЕ поддерживает усилия Беларуси по разрешению конфликта в Украине
Новости Беларуси. Возможность самостоятельно принимать решения касаемо внутренней и внешней политики – это то, что может делать Беларусь, в отличие от той же...
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