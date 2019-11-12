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Беларусь и Россия могут отменить балансы поставок продовольствия
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь готова увеличить экспорт продовольствия в Европу и страны Азии. Это касается молочки, мяса и овощей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Работать проще станет и с Россией – будет снят целый ряд барьеров. Свои экспортные возможности наша страна представила на 25-й Международной выставке «Продэкспо» в Минске. Оксана Семашко познакомилась с участниками крупного международного форума.
Чинция Дель Дотта подслащает жизнь итальянцев уже много лет. О качестве нашего отечественного молока знает не понаслышке. Вот и сегодня в итальянские ингредиенты добавляет исключительно белорусский продукт.
Чинция Дель Дотта, участница выставки (Италия):
Симоне Трасарти, участник выставки (Италия):
Ожидается, что к 2025-му белорусы ежегодно будут выпускать больше 9 миллионов тонн молока. Наша страна уже в пятерке лидеров по производству этого продукта и первая среди стран СНГ по его потреблению.
Александр Швец, председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей:
За последние годы экспорт молока и мяса в Поднебесную вырос в четыре раза. Начали здесь начали продавать отечественные овощи, грибы, соевое масло, крахмал.
Светлана Цыро, начальник отдела сбыта Верхнедвинского маслосырзавода:
Все самое лучшее, в том числе и новинки производства, 12 ноября представили в Минске на международной выставке «Продэкспо». Белорусы показали новую линейку макарон твердых сортов.
Галина Антоневич, заместитель начальника отдела компании по производству макарон:
Поскольку Россия наш основной покупатель сельхозпродукции, не обошли вниманием сегодня и тему интеграции в сфере АПК. Не исключено, что между странами уже с 2020 года будут отменены балансы поставок молока и мяса.
Владимир Дворник, заместитель премьер-министра Беларуси:
Анатолий Хотько, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Особым спросом пользуется наша хлебобулочная и кондитерская продукция. Как правило, после того, как гости попробуют продукт на дегустации, он становится постоянным угощением на столе.
Игорь Шустов, первый заместитель председателя концерна «Белгоспищепром»:
В эти дни в Минск съехались шеф-повара и кулинары из разных стран мира. Это возможность увидеть своими глазами, как создаются шедевры.
Джордже Костич, почетный президент Ассоциации шеф-поваров Сербии:
Именитое жюри уже определило, что следующий международный форум поваров должен состояться именно в Беларуси. Высокий уровень организации отметили маститые шефы из Германии, Нидерландов, Швейцарии.
Оксана Семашко, корреспондент:
По традиции на таком форуме делают акцент на качестве и безопасности. Речь идет как о кухне по госту, так и внедрении биоразлагаемых пакетов, к примеру, из кукурузы. Время обсудить наиболее перспективные проекты в рамках выставки – до конца недели.
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Новости Беларуси. Беларусь готова увеличить экспорт продовольствия в Европу и страны Азии. Это касается молочки, мяса и овощей, сообщили в программе Новости «24...
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