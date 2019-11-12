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На Нобелевскую премию хочет купить маме красный Ferrari. О чём ещё мечтает вундеркинд из Могилёва?
Источник материала: СТВ
Музыкальные способности Моцарта обнаружились к трем годам. Паскаль с раннего детства поражал окружающих своими математическими способностями. А Эдисон первые изобретения сделал подростком. Ребенок-индиго рождается один на тысячу. Всего 5 % детей в мире – вундеркинды.
Могилевский лицей. Урок физики. Валентин Дорофеев – самый маленький ученик в классе. В три года он уже читал и знал наизусть таблицу умножения.
Валентин Дорофеев, ученик УО «Могилевский государственный областной лицей №3»:
Тамара Дорошкова, классный руководитель Валентина Дорофеева, учитель английского языка УО «Могилевский государственный областной лицей №3»:
1-й, 3-й и 7-й класс Валентин прошел экстерном. Гуманитарным предпочитает точные науки. В олимпиадах по физике Валентин участвует наравне со старшими.
Валентин Дорофеев:
Говорит, можно было бы и больше знать, если бы не лень. А так обычный могилевский мальчишка. Мечтающий о великом открытии, в космосе.
Валентин Дорофеев:
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Музыкальные способности Моцарта обнаружились к трем годам. Паскаль с раннего детства поражал окружающих своими математическими способностями. А Эдисон первые...
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