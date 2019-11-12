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Андрей Равков: за 5 лет количество учений альянса у наших границ и задействованного в них личного состава возросло более чем в два раза

13.11.2019 01:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси.  Барановичский аэродром готовится встречать звено новых истребителей Су-30СМ, а воинские части – новобранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Равков: за 5 лет количество учений альянса у наших границ и задействованного в них личного состава возросло более чем в два раза

Армейский и медийный генералитет уже пятый год встречается на подобного рода семинар-совещаниях. На этот раз площадка для диалога была организована в самом крупном соединении белорусской армии – в расположении 72-го учебного центра. Здесь готовят специалистов почти по 100 военным специальностям, многие из которых потом могут пригодиться на «гражданке». После демонстрации техники и учебного процесса телебоссам показали начальную подготовку водолазов. Затем пошел откровенный разговор.

Андрей Равков: за 5 лет количество учений альянса у наших границ и задействованного в них личного состава возросло более чем в два раза

Андрей Равков, министр обороны Беларуси:
За последние пять лет количество учений альянса у наших границ и задействованного в них личного состава возросло более чем в два раза. Параллельно с приемом контингента в сопредельных государствах совершенствуется военная инфраструктура, причем приоритет отдается модернизации полигонов, аэродромов, принимаются документы, упрощающие порядок развертывания и перемещения войск НАТО в границах Евросоюза. Мы в рамках ОДКБ тоже сталкивались с такой проблемой. Я вам хочу сказать, что она решается очень туговато.

Андрей Равков: за 5 лет количество учений альянса у наших границ и задействованного в них личного состава возросло более чем в два раза

Беларусь принимает адекватные меры. Модернизируется вооружение и сам учебный процесс. Благодаря таким тренажерам в несколько раз сокращаются затраты на подготовку механиков-водителей. Только в 2018 году в части поступило 520 единиц новой техники и вооружения. Уже 13 ноября в Барановичах приземлится звено новых истребителей, а на следующей неделе еще одна пара.

Андрей Равков: за 5 лет количество учений альянса у наших границ и задействованного в них личного состава возросло более чем в два раза

Разговор шел в реконструированном актовом зале учебного центра. Казармы, столовые и дома культуры воинских частей заметно преображаются. Растет и престиж армии. За последние три года в три раза увеличилось число публикаций на военную тематику.

Андрей Равков: за 5 лет количество учений альянса у наших границ и задействованного в них личного состава возросло более чем в два раза

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Такой семинар – это возможность показать нутро, существо, сердце Вооруженных Сил, рассказать обществу и сформировать повестку дня. Проблемно-тематические направления, которые подробно расскажут о том, что же происходит в Вооруженных Силах, к чему надо быть готовым молодым людям, что они могут отсюда взять.

Андрей Равков: за 5 лет количество учений альянса у наших границ и задействованного в них личного состава возросло более чем в два раза

Озвучивались и острые темы. Например, министр обороны рассказал журналистам, что в 2019 году по сравнению с 2018-м в четыре раза сократились факты неуставных взаимоотношений.

Хорошие новости для срочников: со следующего года тех, кто отдаст долг родине, ждет целый список преференций – от льготного поступления в вузы до решения жилищных проблем, а военная служба будет входить в пенсионный стаж.

Андрей Равков: за 5 лет количество учений альянса у наших границ и задействованного в них личного состава возросло более чем в два раза

В ближайшее время на службу призовут от 9000 до 10 000 человек. Чтобы журналисты белорусскую армию увидели, что называется, с выгодного ракурса, танкисты продемонстрировали танцы на гусеницах. Белорусские танки умеют даже вальсировать.

Люди в материале: Андрей Равков, Александр Карлюкевич
 
 
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Новости Беларуси.  Барановичский аэродром готовится встречать звено новых истребителей Су-30СМ, а воинские части – новобранцев, сообщили в программе Новости «24...
 
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