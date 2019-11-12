Фигура разная - размер одежды одинаковый. Женщины в соцсетях показывают, что «размер не показатель красоты»

Источник материала: Tut.by

Безусловно, каждый человек привлекателен по-своему, однако общие стандарты красоты, увы, никто не отменял. И если вы пока не научились принимать себя такой, какая вы есть, то вполне вероятно, что страдаете от комплекса неполноценности. Женщины придумали новый способ, как привлечь внимание общества к этой проблеме.



Фото: @daniaustin, @roseybeeme

Бодипозитив — так называется социальное течение, которое учит позитивному отношению к своему телу, его тотальному принятию и свободному самовыражению. С одной стороны, звучит правильно, с другой — вызывает много вопросов и споров, поскольку не все готовы принимать и поддерживать такую философию жизни.

По мнению стилиста и блогера Индры Салцевича, в целом ужасно оценивать людей по их внешним параметрам. Причем конкретно на женщин большое влияние оказывают их собственные семьи: мол, ты была такой стройной и красивой до свадьбы, не то, что сейчас и т. д.

Врач-диетолог Лолита Неймане к этому движению относится сдержанно, подчеркивая, что всегда нужно рассматривать красоту в связке со здоровьем. Если индекс массы тела свидетельствует о наступившей стадии ожирения, то рано или поздно такое положение дел приведет к образованию различных недугов.

Несомненно, о своем теле необходимо заботиться: вести активный образ жизни и придерживаться правильного питания. Но это не значит, что женщины, не соответствующие представлениям общества о красивой фигуре, не могут быть уверенными в себе и чувствовать себя привлекательно.

Чтобы привлечь внимание к этой теме, обладательницы разных фигур решили опубликовать в социальных сетях фотографии в одной и той же одежде, но разного размера. И вот что получилось.

Дания Остин и Сара Трип

В начале этого года две подруги — Дания и Сара — каждая в своем профиле в Instagram опубликовали очень похожие фотографии. На них они улыбаются, позируя возле бассейна в одинаковых купальниках. Купальник-то одинаковый, а вот фигуры, как вы уже заметили, разные. В подписи к фото девушки отметили, что им приходилось в интернете сталкиваться с оскорблениями в свой адрес и таким образом они решили поддержать друг друга.

Дании часто в комментариях пишут, что она слишком худая и поэтому похожа на женщину, которая страдает от анорексии. «И что в этой худобе грустного? Я знаю, что она сильная и здоровая, а главное — она намного больше, чем просто физическое тело», — подчеркивает ее подруга.

В свою очередь самой Саре постоянно указывают на ее лишний вес и говорят, что она подает другим плохой пример. «Это грубо и смешно. Не могу представить себе никого, кто был бы лучшим примером, чем она», — возражает Дания.

«Мы все намного больше того, что видно только снаружи. Честно говоря, нам не нужно других подтверждений и оценки, чтобы осознавать свою ценность», — отмечает Дания. А Сара добавляет: «Я знаю, что моя ценность не зависит от размера джинсов или от того, что обо мне говорят другие».

Розия и Маделина Блер

Если у вас есть сестра, то вполне возможно, что когда-то был период в вашей жизни или какие-то определенные события, в честь которых родители одевали вас одинаково. Зачастую такие моменты взрослые стараются запечатлеть на память и потом умиляться, просматривая семейный альбом.

Однако не у всех братьев и сестер была такая возможность — особенно в том случае, если фигура у них была разной, ведь не всегда реально найти одинаковые вещи разного размера.

Эта история о сестрах, у которых такой возможности как раз не было. В детстве родители не могли найти для них одинаковую одежду. Когда Розия и Маделина выросли, стало популярным движение бодипозитива, соответственно, и линии одежды стали более разнообразными. Судя по фото, у Маделины размер S, а у Розии — 3X («plus size»).

Эшли Торрес и Кристиана Зиас

Каждая женщина великолепно смотрится в купальнике — такой посыл пользователям соцсетей хотели передать Эшли и Кристиана, опубликовав остроумное видео. Они меняют четыре купальника: фасон одинаковый, размер — разный.

«Знаешь, что испортит твой день на пляже? Сравнение себя с другими», — в описании к видео указала Кристиана. «У Эшли размер одежды XS, а у меня XL. Я чувствовала себя неуверенно, поскольку на пляже часто сравнивала свою фигуру с более стройными подругами. Но потом поняла, что каждое тело отличается, и это абсолютно нормально. Я надеюсь, что ты помнишь: уверенность — самый лучший аксессуар и размер всего лишь цифры».

По словам Эшли, этот маленький «проект» они решили реализовать, чтобы показать, что все женщины могут носить бикини. «Мы понимаем, что у наших подписчиц разное телосложение, поэтому решили показать купальники сразу на двух разных фигурах. Нашей целью было продемонстрировать, что „пляжные фигуры“ очень разные».

Кристиана надеется, что это видео позволит женщинам посмотреть на себя по-другому. «Я знаю многих женщин, которые чувствуют себя неуверенно, я была одной из них. Мы хотели помочь преодолеть неуверенность и показать, что размер не показатель красоты».

Коллин Вернер и Лекси Менионе



Фото: скриншот видео yahoo.com

Несмотря на то, что у них разный фигуры, было время, когда они боролись с одинаковой проблемой — расстройством пищевого поведения.

Примерно два года назад их позвали на сеанс документального фильма Fattitude, в котором рассматривались вопросы, связанные с разной фигурой. Девушки стали своевременно планировать, в чем пойти на мероприятие. Тогда-то и родилась идея выбрать для этих целей платья одинакового дизайна. «Таким способом мы хотели показать, что женщины с разными фигурами могут носить одну и ту же одежду и выглядеть великолепно», — поясняет Лекси.

Обычно люди стараются избегать попадаться в обществе в одинаковых вещах, отмечает Коллин. Как правило, в таких ситуациях возникает чувство неловкости, а также вопрос — кто же смотрелся в том или ином наряде лучше? Но эта история о другом. Эта история о том, что никто не выглядит лучше другого, независимо от того, какая у него фигура и какой размер одежды, подчеркивает Коллин.