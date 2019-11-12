5 фишек Instagram, которые мы ждем, а их все нет и нет

Источник материала: Tut.by

Еще в начале года Цукерберг писал , что ежедневно по 500 миллионов пользователей просматривают сториз в Instagram. Но несмотря на бешеную популярность приложения в мире, кое-что там остается несовершенным. 42.TUT.BY выделяет 5 функций, которые стоило бы добавить в «инсту».



Фото: pixabay.com

1. Запостить гиперссылку

Зачем нам это нужно: чтобы было проще делиться понравившимися публикациями с друзьями (вот этой, например).

Ситуация: идешь на выставку, хочешь скинуть друзьям ссылку на мероприятие. Но в «инсте» этого сделать не получится: в описаниях постов нам предлагают довольствоваться просто текстом. Выхода здесь нет: или постить гиперссылки в других соцсетях, или добавлять вечное «ссылка в описании профиля» (хуже, наверное, только «цены в директ»). Конечно, Instagram задумывался как приложение для визуального контента, но на дворе 2019 год — и эта соцсеть вышла далеко за рамки этой идеи.



Скриншот: @afisha_tut.by

Ну и вообще: пусть не все из нас блогеры и селебрити, но многим все равно хочется пропиарить себя. Например, вставить под фотографией ссылку на свой же профиль в другой соцсети или на свой краудфандинговый проект. Пока это возможно сделать только в описании своего профиля (которое никто не смотрит) или в сториз (если у вас уже есть 10 тысяч подписчиков).

2. Сделать репост

Зачем нам это нужно: чтобы не постить такую же фотку с другом, а просто «забрать» у него уже запощенное.

Если загуглить «как репостнуть фото в Instagram», можно сойти с ума от количества вариантов. Как только не изворачиваются пользователи, чтобы поделиться чужим контентом — даже скачивают специальные приложения. Некоторые и вовсе предлагают просто заскринить чужую фотку, потом обрезать все лишнее и выложить как свою. Но сами понимаете: это как минимум не очень этично.

Конечно, формально сделать репост можно: если нажмете на «самолетик» у поста, приложение предложит вам добавить этот пост в сториз. Правда, если пользователь «разрешил» такое действие для своих постов в настройках. Но это не то, ведь сториз существуют только 24 часа, и это принципиально другой тип контента.

3. Сменить тип ленты

Зачем нам это нужно: чтобы потреблять контент так, как удобно нам, а не кому-то еще.

Весной 2016-го разработчики анонсировали новый для приложения тип ленты — алгоритмический, то есть посты стали показываться не по «свежести», а по степени интересности для вас. Это высчитывалось на основе ваших лайков, комментариев и прочего. Пользователям нововведение не понравилось: внезапно из ниоткуда стали появляться очень древние посты, которые мешали видеть новые и вообще все путали. Потом ленту чуть пофиксили: стали учитывать и время публикации фотографии тоже. Но в целом права выбора у нас нет — или листайте ленту так, или никак.



«Последние твиты показываются по мере их появления». Функции: «Вернуться „Домой“ (вы увидите топ-твиты первыми)» и «Посмотреть предпочтения в контенте». Скриншот из Twitter

Даже Twitter, который нередко критикуют за его «неповоротливость» (например, в этой соцсети все еще нельзя редактировать посты даже с ограничением по времени), пользуется настройками контента. Так чем Instagram хуже?

4. Поставить фильтры

Зачем нам это нужно: да просто из интереса — допустим, анализировать предпочтения подписчиков и стать супер-пупер-мега-блогером.

Нет-нет, мы не о тех фильтрах, что накладываем на фото, чтобы сделать их лучше. Мы о сортировке постов. Или фолловеров. Если бы такой инструмент существовал, мы бы могли выявить свой самый залайканный пост, человека, который лайкает нас чаще всего, пост с наибольшим количеством комментариев и так далее.



Изображение: Bruno Gomiero / unsplash.com

Но здесь разработчиков еще можно простить: все-таки в других соцсетях такая роскошь тоже не предоставляется.

5. Перематывать видео

Зачем нам это нужно: чтобы наша нервная система оставалась в целости и сохранности. Аааааа!

Просто без комментариев.

Конечно, в ленте нам длинный ролик попасться не может: видео для ленты ограничено лишь минутой «эфирного» времени (для остального есть IGTV). Но даже это сильно раздражает в массе ситуаций. Например, если мы зачем-то хотим сделать скриншот определенного момента видео, придется «пасти» его еще раз — от начала до конца.

К тому же порой мы пропускам начало ролика мимо ушей — в таком случае приходится скроллить ленту дальше и возвращаться назад, чтобы поймать упущенное.



Скриншот: @tutbylive

Правда, и здесь «бесячий» момент: вы все равно пропустите пару секунд видео со звуком, ведь вам надо успеть «тапнуть» на значок unmute. Instagram, ты это серьезно?

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