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5 фишек Instagram, которые мы ждем, а их все нет и нет
Источник материала: Tut.by
Еще в начале года Цукерберг
1. Запостить гиперссылку
Ситуация: идешь на выставку, хочешь скинуть друзьям ссылку на мероприятие. Но в «инсте» этого сделать не получится: в описаниях постов нам предлагают довольствоваться просто текстом. Выхода здесь нет: или постить гиперссылки в других соцсетях, или добавлять вечное «ссылка в описании профиля» (хуже, наверное, только «цены в директ»). Конечно, Instagram задумывался как приложение для визуального контента, но на дворе 2019 год — и эта соцсеть вышла далеко за рамки этой идеи.
Ну и вообще: пусть не все из нас блогеры и селебрити, но многим все равно хочется пропиарить себя. Например, вставить под фотографией ссылку на свой же профиль в другой соцсети или на свой краудфандинговый проект. Пока это возможно сделать только в описании своего профиля (которое никто не смотрит) или в сториз (если у вас уже есть 10 тысяч подписчиков).
2. Сделать репост
Если загуглить «как репостнуть фото в Instagram», можно сойти с ума от количества вариантов. Как только не изворачиваются пользователи, чтобы поделиться чужим контентом — даже скачивают специальные приложения. Некоторые и вовсе предлагают просто заскринить чужую фотку, потом обрезать все лишнее и выложить как свою. Но сами понимаете: это как минимум не очень этично.
Конечно, формально сделать репост можно: если нажмете на «самолетик» у поста, приложение предложит вам добавить этот пост в сториз. Правда, если пользователь «разрешил» такое действие для своих постов в настройках. Но это не то, ведь сториз существуют только 24 часа, и это принципиально другой тип контента.
3. Сменить тип ленты
Весной 2016-го разработчики анонсировали новый для приложения тип ленты — алгоритмический, то есть посты стали показываться не по «свежести», а по степени интересности для вас. Это высчитывалось на основе ваших лайков, комментариев и прочего. Пользователям нововведение не понравилось: внезапно из ниоткуда стали появляться очень древние посты, которые мешали видеть новые и вообще все путали. Потом ленту чуть пофиксили: стали учитывать и время публикации фотографии тоже. Но в целом права выбора у нас нет — или листайте ленту так, или никак.
Даже Twitter, который нередко критикуют за его «неповоротливость» (например, в этой соцсети все еще нельзя редактировать посты даже с ограничением по времени), пользуется настройками контента. Так чем Instagram хуже?
4. Поставить фильтры
Нет-нет, мы не о тех фильтрах, что накладываем на фото, чтобы сделать их лучше. Мы о сортировке постов. Или фолловеров. Если бы такой инструмент существовал, мы бы могли выявить свой самый залайканный пост, человека, который лайкает нас чаще всего, пост с наибольшим количеством комментариев и так далее.
Но здесь разработчиков еще можно простить: все-таки в других соцсетях такая роскошь тоже не предоставляется.
5. Перематывать видео
Просто без комментариев.
Конечно, в ленте нам длинный ролик попасться не может: видео для ленты ограничено лишь минутой «эфирного» времени (для остального есть IGTV). Но даже это сильно раздражает в массе ситуаций. Например, если мы зачем-то хотим сделать скриншот определенного момента видео, придется «пасти» его еще раз — от начала до конца.
К тому же порой мы пропускам начало ролика мимо ушей — в таком случае приходится скроллить ленту дальше и возвращаться назад, чтобы поймать упущенное.
Правда, и здесь «бесячий» момент: вы все равно пропустите пару секунд видео со звуком, ведь вам надо успеть «тапнуть» на значок unmute. Instagram, ты это серьезно?
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