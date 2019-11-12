ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Быховском районе избиратели делают свой выбор

13.11.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Маяк Преднепровья

Вчера началось досрочное голосование в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь.

В Быховском районе избиратели делают свой выбор

В первый день на Октябрьском участке для голосования №10, расположенном в районном центре культуры, уже в 9.45 утра члены избирательной комиссии и ее председатель Татьяна Коржова опечатали ящик для голосования в присутствии общественного наблюдателя от первичной организации профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Натальи Левжиц. Теперь можно встречать первых избирателей. А они знают, что по Быховскому избирательному округу №81 баллотируются четыре кандидата в депутаты Палаты представителей Национального собрания нашей страны седьмого созыва, которые еще 23 октября обратились к избирателям во время предоставленного им эфира на телеканале «Беларусь 4 «Могилев», а их предвыборные программы были опубликованы в нашей районной газете. Поэтому быховчанка Елена Кацуба, которая первой проголосовала досрочно, заранее сделала выбор, а теперь уверенно заполнила и опустила в ящик свой бюллетень.

Напомним, участвовать в досрочном голосовании могут граждане, которые в основной день выборов не смогут находиться по месту своего жительства. Официального подтверждения о невозможности прийти на избирательный участок в день выборов 17 ноября не нужно.

Нынешняя избирательная кампания имеет также некоторые особенности. Например, если в прежние годы, чтобы проголосовать на Октябрьском участке для голосования №10, избиратели поднимались на второй этаж РЦК, то теперь свой выбор можно сделать в фойе этого же здания на первом этаже. Такой гуманный подход учитывает интересы людей с ограниченными физическими возможностями.

Председатель избирательной комиссии Татьяна Коржова рассказала, что на участке зарегистрированы 1022 избирателя, а ранее было чуть более 600 человек. Связано это с тем, что упразднен Аскаленковский участок для голосования, и теперь его избиратели, проживающие на улицах Аскаленко, Первомайской и частично на улице Пролетарской, будут голосовать здесь. Среди них есть немало пожилых людей, для которых установлена отдельная кабина с невысоким столом.

В участковую избирательную комиссию уже обратились 18 человек, чтобы проголосовать на дому. Просьбу их выполнят в основной день голосования — 17 ноября.

Досрочное голосование продолжается. На участке для голосования нет никаких агитационных материалов. Здесь размещены только информационные стенды, где также есть данные о кандидатах в депутаты белорусского парламента. Продлится досрочное голосование до 16 ноября включительно. А прийти сюда и опустить бюллетень в ящик за того или иного кандидата можно с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00.

Сергей ЛЕВЧЕНКО.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера началось досрочное голосование в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь. В первый день на Октябрьском участке для голосования...
 
Новости дня
Новости разные
 
БМЗ подписал в Австрии соглашения о поставках на 100 млн евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Маяк Преднепровья
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика