В Быховском районе избиратели делают свой выбор

Источник материала: Маяк Преднепровья

Вчера началось досрочное голосование в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь .





В первый день на Октябрьском участке для голосования №10, расположенном в районном центре культуры, уже в 9.45 утра члены избирательной комиссии и ее председатель Татьяна Коржова опечатали ящик для голосования в присутствии общественного наблюдателя от первичной организации профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Натальи Левжиц. Теперь можно встречать первых избирателей. А они знают, что по Быховскому избирательному округу №81 баллотируются четыре кандидата в депутаты Палаты представителей Национального собрания нашей страны седьмого созыва, которые еще 23 октября обратились к избирателям во время предоставленного им эфира на телеканале « Беларусь 4 «Могилев», а их предвыборные программы были опубликованы в нашей районной газете. Поэтому быховчанка Елена Кацуба, которая первой проголосовала досрочно, заранее сделала выбор, а теперь уверенно заполнила и опустила в ящик свой бюллетень.

Напомним, участвовать в досрочном голосовании могут граждане, которые в основной день выборов не смогут находиться по месту своего жительства. Официального подтверждения о невозможности прийти на избирательный участок в день выборов 17 ноября не нужно.

Нынешняя избирательная кампания имеет также некоторые особенности. Например, если в прежние годы, чтобы проголосовать на Октябрьском участке для голосования №10, избиратели поднимались на второй этаж РЦК, то теперь свой выбор можно сделать в фойе этого же здания на первом этаже. Такой гуманный подход учитывает интересы людей с ограниченными физическими возможностями.

Председатель избирательной комиссии Татьяна Коржова рассказала, что на участке зарегистрированы 1022 избирателя, а ранее было чуть более 600 человек. Связано это с тем, что упразднен Аскаленковский участок для голосования, и теперь его избиратели, проживающие на улицах Аскаленко, Первомайской и частично на улице Пролетарской, будут голосовать здесь. Среди них есть немало пожилых людей, для которых установлена отдельная кабина с невысоким столом.

В участковую избирательную комиссию уже обратились 18 человек, чтобы проголосовать на дому. Просьбу их выполнят в основной день голосования — 17 ноября.

Досрочное голосование продолжается. На участке для голосования нет никаких агитационных материалов. Здесь размещены только информационные стенды, где также есть данные о кандидатах в депутаты белорусского парламента. Продлится досрочное голосование до 16 ноября включительно. А прийти сюда и опустить бюллетень в ящик за того или иного кандидата можно с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00.

Сергей ЛЕВЧЕНКО.