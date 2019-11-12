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БМЗ подписал в Австрии соглашения о поставках на 100 млн евро

13.11.2019 08:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» подписало соглашения с австрийскими компаниями Belmet и PisecGroup на сумму около 100 млн евро.

Соглашения подразумевают отгрузку более 270 тысяч тонн металлопродукции в Австрию и другие страны ЕС в 2020 году, сообщает пресс-служба БМЗ.

Основу экспорта составят метизная продукция и металлопрокат, том числе конструкционный прокат для автомобилестроения.

За последние пять лет БМЗ поставил в Австрию продукции на 32 млрд долларов.
 
 
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ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» подписало соглашения с австрийскими компаниями Belmet и PisecGroup на сумму около 100 млн евро.
 
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