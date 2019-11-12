БМЗ подписал в Австрии соглашения о поставках на 100 млн евро

Соглашения подразумевают отгрузку более 270 тысяч тонн металлопродукции в Австрию и другие страны ЕС в 2020 году, сообщает пресс-служба БМЗ.





Основу экспорта составят метизная продукция и металлопрокат, том числе конструкционный прокат для автомобилестроения.





За последние пять лет БМЗ поставил в Австрию продукции на 32 млрд долларов.



