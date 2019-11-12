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Беларусь и Польша подписали план военного сотрудничества на 2020 год

13.11.2019 08:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерства обороны Беларуси и Министерство национальной обороны Польши провели консультации по планированию двустороннего военного сотрудничества. Встреча прошла в Гродно 12 ноября, сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

Польскую делегацию на встрече возглавлял директор Департамента военных иностранных дел Томаш Ковалик.

В ходе консультации министерства обороны двух стран подписали план мероприятий военного сотрудничества на 2020 год.
 
Теги: Гродно
 
 
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Министерства обороны Беларуси и Министерство национальной обороны Польши провели консультации по планированию двустороннего военного сотрудничества. Встреча...
 
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