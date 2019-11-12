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Оппозиционерка Жанин Аньес стала президентом Боливии

13.11.2019 08:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Она займет пост на переходный период.

Второй заместитель председателя Палаты сенаторов Боливии, оппозиционный политик Жанин Аньес во вторник, 12 ноября, провозгласила себя президентом на переходный период, после того как Многонациональная законодательная ассамблея (парламент страны. - Ред.) не смогла собрать кворум, необходимый, чтобы выбрать возможного преемника Эво Моралеса, сообщает dw.com.

По словам 52-летней Аньес, конституция разрешает ей временно занять пост главы государства после отставки президента, вице-президента и спикеров.

Новые выборы главы государства должны быть проведены в 90-дневный срок.

Занимавший ранее пост главы государства Моралес ушел в отставку и получил убежище в Мексике. Вслед за ним свои посты покинули вице-президент Альваро Гарсиа-Линера, председатели обеих палат парламента страны, а также ряд министров, их заместителей и губернаторов.


Самолет с Моралесом приземлился в Мексике

Ранее стало известно, что самолет с Моралесом на борту приземлился в Мексике. Власти этой страны приняли его "из гуманитарных соображений". Политик поблагодарил местные власти. Обращаясь к своим сторонникам на своей странице в Twitter, он пообещал в будущем вернуться на родину.

Моралес 10 ноября ушел в отставку после продолжавшихся более двух недель массовых протестов. До этого под давлением общественности он дал обещание провести новые президентские выборы в Боливии.

Протесты, в результате которых погибло три человека, а еще триста были ранены, начались после того, как верховный избирательный суд Боливии, который играет в стране роль избирательной комиссии, 24 октября объявил, что действующий (на тот момент) президент Эво Моралес победил на выборах главы государства уже в первом туре. Сами выборы состоялись 20 октября. Предварительные результаты, обнародованные тем же вечером, указывали на возможность второго тура.
 
 
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