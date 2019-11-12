Оппозиционерка Жанин Аньес стала президентом Боливии

dw.com . Второй заместитель председателя Палаты сенаторов Боливии, оппозиционный политик Жанин Аньес во вторник, 12 ноября, провозгласила себя президентом на переходный период, после того как Многонациональная законодательная ассамблея (парламент страны. - Ред.) не смогла собрать кворум, необходимый, чтобы выбрать возможного преемника Эво Моралеса, сообщает





По словам 52-летней Аньес, конституция разрешает ей временно занять пост главы государства после отставки президента, вице-президента и спикеров.





Новые выборы главы государства должны быть проведены в 90-дневный срок.





Занимавший ранее пост главы государства Моралес ушел в отставку и получил убежище в Мексике. Вслед за ним свои посты покинули вице-президент Альваро Гарсиа-Линера, председатели обеих палат парламента страны, а также ряд министров, их заместителей и губернаторов.









Самолет с Моралесом приземлился в Мексике





Ранее стало известно, что самолет с Моралесом на борту приземлился в Мексике. Власти этой страны приняли его "из гуманитарных соображений". Политик поблагодарил местные власти. Обращаясь к своим сторонникам на своей странице в Twitter, он пообещал в будущем вернуться на родину.





Моралес 10 ноября ушел в отставку после продолжавшихся более двух недель массовых протестов. До этого под давлением общественности он дал обещание провести новые президентские выборы в Боливии.





Протесты, в результате которых погибло три человека, а еще триста были ранены, начались после того, как верховный избирательный суд Боливии, который играет в стране роль избирательной комиссии, 24 октября объявил, что действующий (на тот момент) президент Эво Моралес победил на выборах главы государства уже в первом туре. Сами выборы состоялись 20 октября. Предварительные результаты, обнародованные тем же вечером, указывали на возможность второго тура.



