Крису Ноту - 65! Рассказываем, как сложилась судьба культового «Мужчины мечты» из «Секса в большом городе»

Источник материала: Tut.by

Его конек — роли сильных и властных мужчин, а еще — умных, обаятельных и с хорошим чувством юмора. Если такой герой не разобьет ваше сердце, то сердце прекрасно справится с этой задачей само. А вот в жизни вышло все наоборот. «Мужчина мечты», за которым гонялись все дамы на экране, в реальной жизни почти полвека провел в поисках «женщины мечты». Сегодня Крису Ноту исполняется 65 лет — и мы вспоминаем интересные факты о мужчине, который, как хорошее вино, с годами становится только лучше.

Кристофер Дэвид Ноут (на английском языке его фамилия произносится правильно именно так) родился 65 лет назад. Родина харизматичного актера — Мэдисон, штат Висконсин в США. По традициям лучших сказок он был третьим, самым младшим, из трех сыновей. Родители — страховой агент и маркетолог Чарльз Джеймс Ноут и журналистка Джианна Парр. Правда, детство парня было не очень похожим на красивую добрую историю. Когда Крису было 8 лет, его отец скончался от травм, полученных в ужасной автомобильной аварии.

Чтобы как-то примириться с происходящим и сменить обстановку, мать заключила договор с известной телекомпанией Си-Би-Эс и с головой ушла в работу. Она ездила по всему миру, а Кристофер повсюду следовал за ней. Позже актер вспоминал забавную историю. Его мама была очень известным журналистом и запросто разговаривала с сильными мира сего. Однажды она позвонила высокопоставленному политику и сказала: «Простите, но вам придется спуститься ко мне, у меня тут сын с ума сходит, не могу в приемной оставить». И тот как миленький спустился к ней в кафетерий, где Джианна взяла у него интервью, пока Крис пил свое молоко, ни на секунду не выпуская свою маму из виду.



Фото: Pinterest.com / Мать Криса Нота была красавицей и талантливой журналисткой

Кочующая семья всего за несколько лет сменила несколько стран: Великобритания, Англия, Испания, Франция, Югославия. Они нигде подолгу не задерживались, Крис переходил из школы в школу. Правда, его это нисколько не огорчало. Ему нравилось любое учебное заведение, лишь бы там был школьный театр. Читать и декламировать пьесы, сочинять стихи и представлять их публике — вот что было ему по душе. Старшеклассником он принимал участие абсолютно во всех постановках. Поэтому никто не удивился, когда сразу после школы он поступил на отделение драматического искусства в Йельском университете.

Первые серьезные роли Крис Нот сыграл в начале 80-х годов. С театром сразу не заладилось, поэтому его послужной список состоял из эпизодов в сериалах всех мастей: «Другой мир», «Блюз Хилл-стрит», «Безбашенные официантки», «Я покорю Манхэттен». Появления на экране были краткие, но от этого не менее яркие.

А потом началась абсолютно новая глава в жизни молодого актера. Ему предложили сыграть детектива Майка Логана в очень популярном ТВ-шоу «Закон и порядок». На пробы он заявился в старом костюме и плаще покойного отца, который был в свое время стилягой. Кастинг-директор немедленно утвердил потрепанного, но элегантного Криса на роль: именно таким создатели картины видели Майка Логана. Сумма гонорара за один эпизод была намного выше, чем месячная зарплата в театре.

Майк Логан в исполнении Криса Ноута был настоящим «плохишом»: менял девушек как перчатки и волновал сердца миллионов поклонниц, среди которых были настоящие знаменитости.

Как-то раз он сидел в уличном кафе, когда рядом на светофоре затормозило роскошное ретроавто, в котором сидела легендарная певица и лауреат пяти «Грэмми» Дайонн Уорвик.

— Я ваш фанат! — закричал Ноут и пропел вслух строчку одного из ее хитов.

— Прекратите, — остановила его артистка. — Это не вы, а я ваша фанатка. Можно мне автограф?

В личной жизни у актера тоже было все великолепно. Он встречался с Беверли Джонсон — моделью, первой афроамериканкой на обложке Vogue. Его всегда тянуло к экзотическим женщинам.

«Моя мечта — это умная женщина-комик, наполовину таитянка, наполовину цыганка», — то ли в шутку, то ли всерьез говорил он. Они даже обручились, но вскоре после этого расстались.

Подошли к концу и пятилетние взаимоотношения с «Законом и порядком». В 1995 году продюсеры решили не продлевать контракт с Крисом, но его фанаты возмутились, заявив, что из «сериала ушла душа». «Народные волнения» спустя 10 лет все-таки приведут к запуску сиквела «Закон и порядок. Преступные намерения». И Крис Ноут вернется к роли сыщика Логана в 36 эпизодах, с 2005 по 2008, но тогда он прощался с раскрученной франшизой всерьез и надолго:

«Если вы играете одно и то же в течение пяти лет, вы определенно начнете скучать. Это было тяжело. Я нуждался в работе и чувствовал себя счастливым в Нью-Йорке, меня воодушевляла мысль об участии в мировом интеллектуальном телепроекте. Но пять лет — это слишком много для актера».

Казалось бы, такое погружение в одну роль могло запросто сделать Ноута заложником одного образа, но — нет. В большом кино он блестяще исполняет роль доктора в драме «Ничто не вечно» по произведению Сидни Шелдона, поработал в «Изгое» с Томом Хэнксом, в триллере «Стеклянный дом» с Лили Собески и в целой плеяде других интересных картин.

Но все же именно телевидение было его вторым домом, а участие в долгоиграющих сериалах — прихоть судьбы. В 1998-м он проходит кастинг в ТВ-шоу «Секс в большом городе» и становится вожделенным «мужчиной мечты» для Керри Бредшоу, а заодно всех женщин в мире.

Сложные взаимоотношения главной героини, журналистки Керри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер), и ее возлюбленного — Большого человека — Мистера Бига (Крис Нот) растянулись на несколько сезонов и вылились в две суперкассовые полнометражные картины. Женщины сходили с ума от этой пары, переживали, страдали и ставили в статусы в социальных сетях выжимки из диалогов этих двоих:

— Помнишь, как мы курили вместе?

— Мы делали вместе столько всего вредного для моего здоровья…

— Через некоторое время тебе хочется быть с той, которая может тебя хорошенько рассмешить.

— Могу сказать точно — я скучал без тебя. По-настоящему.

— А ты плакал?

— Нет. Но я слушал все песни Синатры.

— Почему ты ни разу не признался мне в любви?

— Боялся, что если скажу «я люблю тебя», ты станешь думать, что мы поженимся.