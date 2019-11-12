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КХЛ: «Динамо» обыграло «Торпедо» и прервало серию поражений

13.11.2019 08:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

КХЛ: «Динамо» обыграло «Торпедо» и прервало серию поражений
Официальный сайт ХК "Динамо Минск"

У «зубров» в основное время забросили Паре (4-я, 39-я), Пулккинен (19-я), Достанко (33-я), Демков (55-я). У «Торпедо» отличились Веряев (25-я), Белевич (34-я), Аляев (36-я) и Шенфельд (42-я).  Гости проигрывали одну шайбу за минуту до конца встречи, но на 59-й Шенфельд сумел оформить дубль и перевести игру в овертайм.

Добавленное время победителя не выявило, в серии буллитов сильнее были минчане. Решающий гол на счету Спунера.

–Наша игра мне понравилась моментами. Мы старались постоянно давить на «Торпедо» и заставляли их ошибаться. Скажу, что здорово видеть Пулккинена и Паре вновь в составе. Они добавили нам атакующей мощи. Хочу отметить также и Принса, который привнёс энергию и скорость. Было приятно смотреть на эту игру. Когда все элементы нашей атакующей игры в деле, мы можем очень хорошо действовать в атаке. Что касается обороны, то кое-где мы показали свою неопытность, благодаря чему позволили оппоненту вернуться в игру. Игра прошла, мы одержали победу, но надо немедленно начинать готовиться к следующей, - прокомментировал исход матча главный тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт, его слова приводит официальный сайт клуба.

Благодаря этой победе «Динамо» удалось прервать серию из 11 поражений. 

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Теги: Минск
 
 
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В домашнем матче «зубры» обыграли соперника с общим счётом 6:5.
 
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