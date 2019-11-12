Госавтоинспекция напомнила пешеходам и велосипедистам о жизненно важном значении фликеров

Источник материала: Полесская правда



С наступлением весеннего периода дорожно-транспортная обстановка ежегодно осложняется. Корреспонденту pinsknews.by сообщили в ОГАИ Пинского РОВД, что за 10 месяцев 2019 года наиболее распространенными категориями и видами дорожно-транспортных происшествий на территории Брестской области являются:

наезды на пешеходов – 121 ДТП (31,2% от всех ДТП), в которых 22 человека погибли (36,7% от всех погибших) и 104 получили ранения (25% от всех раненых).

– 121 ДТП (31,2% от всех ДТП), в которых 22 человека погибли (36,7% от всех погибших) и 104 получили ранения (25% от всех раненых). наезды на велосипедистов – 56 ДТП (14,4% от всех ДТП) в которых 6 человек погибли и 50 получили ранения.

На территории Пинского района в 2019 году с участием уязвимых участников дорожного движения совершено 3 (-3) ДТП, в которых 2 (-1) человека погибло, 1 (-2) человек ранен. По вине велосипедистов совершено 1 (-1) ДТП, в котором велосипедист погиб.

По статистике, высокая концентрация наездов на велосипедистов в Брестской области отмечается по четвергам (12 ДТП, или 21,4% от всех ДТП с велосипедистами) и пятницам (10 ДТП, или 17,9%). Самое аварийное время суток для велосипедистов 19 часов (8 ДТП, либо 14,3%). Анализируя ДТП по вине велосипедистов отмечается, что 69,7% ДТП совершается по вине мужчин-велосипедистов, из них 56,5% виновниками таких ДТП становятся мужчины в возрасте от 50 и старше.

Женщины стали виновницами в 30,3% таких ДТП, среди них на долю несовершеннолетних и людей пенсионного возраста приходится по 40% для каждой возрастной категории.

Таким образом, наиболее подвержены травмированию в ДТП мужчины-велосипедисты, предпенсионного и пенсионного возраста, что с учетом установившейся нехарактерной для данного периода времени теплой погоды, потребует принятия дополнительных мер по предупреждению ДТП с участием велосипедистов.

В целях минимизации негативных сезонных проявлений в сфере безопасности дорожного движения, а также в рамках комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения в Республики Беларусь на 2019-2025 годы «Добрая дорога!», в целях предупреждения дорожно-транспортного травматизма среди уязвимой категории участников дорожного движения (велосипедисты, возчики гужевого транспорта), привития навыков неукоснительного выполнения Правил дорожного движения, безопасного поведения на дороге и обязательного использования световозвращающих элементов, фар и фонарей на базе сельских Советов в период времени с 6 по 29 ноября 2019 проводится крупномасштабная профилактическая акция «Сохрани себе жизнь!», в рамках которой Госавтоинспекция Пинского РОВД совместно с представителями сельисполкомов проводят агитационные мероприятия среди населения района по популяризации использования световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости в вечернее и ночное время.





Госавтоинспекция призывает пешеходов не пренебрегать требованиями безопасности. Пешеходы должны двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам, и только при их отсутствии — по обочине. В случае невозможности движения по обочине (размыты, заснежены) разрешено идти по краю проезжей части, но обязательно навстречу транспортным средствам. Это позволит увидеть приближающийся автомобиль и своевременно отреагировать на опасность. При этом в темное время суток, а также в условиях ограниченной видимости жизненно важно обозначить себя световозвращающими элементами. Фликеры должны быть видны водителю.

Пересекать проезжую часть необходимо только в установленных местах. На пешеходном переходе следует убедиться в безопасности, а это значит остановиться перед выходом на проезжую часть, посмотреть по сторонам, прекратить разговоры по телефону, удостовериться, что водители транспортных средств вас заметили и успели остановиться.

В свою очередь водители должны проявлять повышенное внимание при проезде пешеходных переходов и движении по трассам вблизи населенных пунктов.

При движении на велосипеде, велосипедист должен помнить, что его транспортное средство должно быть полностью технически исправно (согласно п.200 ПДД велосипед должен иметь исправные тормозную систему, рулевое управление и звуковой сигнал и т.д.) и оборудован должным образом: зеркалом заднего вида, спереди световозвращателем белого цвета, сзади – световозвращателем (световозвращателями) красного цвета, а с каждой боковой стороны – световозвращателями оранжевого цвета. П.149 ПДД: при движении по дороге в темное время суток и (или) при ее недостаточной видимости на велосипеде или мопеде должны быть включены: спереди – фара (фонарь), излучающая белый свет, сзади – фонарь, излучающий красный свет, а самому велосипедисту рекомендуется быть в жилете повышенной видимости.

Водители гужевого транспорта должны помнить, что гужевая повозка должна иметь предусмотренные конструкцией исправное стояночное тормозное устройство и противооткатные упоры и быть оборудованной спереди светоотражателями белого цвета, а сзади – красного.

При обнаружении вблизи (на) проезжей части уязвимых участников дорожного движения, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, либо создающих своим поведением предпосылки к совершению ДТП, незамедлительно принимать меры к отводу данной категории участников дорожного движения от проезжей части и информирование ОВД для принятия мер реагирования по телефону 102.

В ОГАИ Пинского РОВД напомнили, что за нарушение правил дорожного движения пешеходом, лицом, управлявшим велосипедом, гужевым транспортным средством, кодексом об административных правонарушениях предусмотрена ответственность по ст. 18.23:

нарушение правил дорожного движения пешеходом, лицом, управляющим велосипедом, гужевым транспортным средством, или лицом, участвующим в дорожном движении и не управляющим транспортным средством, –влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от одной до трех базовых величин.

или наложение штрафа в размере от базовых величин. нарушение правил дорожного движения указанными выше лицами, совершенное в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а равно отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, –влекут наложение штрафа в размере от трех до пяти базовых величин.

Подпишитесь на «Полесскую правду» в социальных сетях

и будьте всегда в курсе событий