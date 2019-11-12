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Единый день знаний правил дорожного движения пройдёт сегодня в учреждениях профобразования Пинска и района
13.11.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОГАИ Пинского РОВД, в целях профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, привития навыков соблюдения Правил дорожного движения несовершеннолетними участниками дорожного движения, использования световозвращающих элементов в темное время суток 13 ноября во всех учреждениях профессионального образования, расположенных на территории г. Пинска и Пинского района, будет проведен Единый день знаний правил дорожного движения по теме «Время стать заметней!».
В рамках проведения Единого дня знаний правил дорожного движения сотрудники ОГАИ Пинского РОВД проведут выступления в учреждениях профессионального образования по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, разъяснят необходимость соблюдения правил безопасного поведения на дороге несовершеннолетними пешеходами и велосипедистами, а также важность использования световозвращающих элементов в тёмное время суток.
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Единый день знаний правил дорожного движения пройдёт сегодня в учреждениях профобразования Пинска и района
> Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОГАИ Пинского РОВД, в целях профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, привития навыков...
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