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Единый день знаний правил дорожного движения пройдёт сегодня в учреждениях профобразования Пинска и района

13.11.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Единый день знаний правил дорожного движения пройдёт сегодня в учреждениях профобразования Пинска и районаКак сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОГАИ Пинского РОВД, в целях профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, привития навыков соблюдения Правил дорожного движения несовершеннолетними участниками дорожного движения, использования световозвращающих элементов в темное время суток 13 ноября во всех учреждениях профессионального образования, расположенных на территории г. Пинска и Пинского района, будет проведен Единый день знаний правил дорожного движения по теме «Время стать заметней!».

В рамках проведения Единого дня знаний правил дорожного движения сотрудники ОГАИ Пинского РОВД проведут выступления в учреждениях профессионального образования по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, разъяснят необходимость соблюдения правил безопасного поведения на дороге несовершеннолетними пешеходами и велосипедистами, а также важность использования световозвращающих элементов в тёмное время суток.

 
 
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> Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОГАИ Пинского РОВД, в целях профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, привития навыков...
 
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