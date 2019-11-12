Восемь лучших боев с участием «Витязя» - сегодняшнего соперника минского «Динамо»

Источник материала: Tut.by

Сегодня минское «Динамо» играет с подольским «Витязем» — одной из главных сенсаций нынешнего сезона КХЛ. Но если сейчас подмосковный клуб примечателен своей эффективной игрой, то раньше был знаменит драками с участием канадских тафгаев.



Кип Бреннан. Фото: HotIce.ru

В то время клуб базировался в Чехове, а его руководителями был Николай «Павлин» Павлинов с сотоварищами. Свой капитал они сколотили в 90-е, а про деятельность боссов команды лучше почитать на сайтах вроде «Компромат.ру» и «Криминальная Россия». Несколько лет назад Павлинов был задержан. Другой экс-руководитель клуба Олег «Зика» Стрекалов — в бегах.

Еще больше хоккея Николай Павлинов любил бокс, создав в Чехове клуб единоборств. Из него, к слову, вышли боксеры Денис Лебедев (сейчас депутат, предлагающий запретить телевидение) и Александр Поветкин.

Чем-то средним между боксерской секцией и хоккейной командой был тогда и «Витязь». Каждый год в клуб завозились тафгаи из Северной Америки, устраивающие массовые побоища. Чаще всего дело заканчивалось дисквалификацией и угрозами исключить клуб из лиги, но иногда бойцы находили себе достойных соперников. Именно лучшие бои с участием игроков «Витязя» — в подборке SPORT.TUT.BY.

Джон Мирасти vs Джошуа Грэттон

Джереми Яблонски vs Дарси Веро

Тревор Гиллис vs Джон Мирасти

Джон Мирасти vs Александр Свитов

Кип Бреннан vs Денис Хлыстов

Крис Саймон vs Мартен Гренье

Мэтт Дэлтон vs Майкл Гарнетт (с 1.10)

Джон Мирасти vs Максим Епрев