Как недорого или совсем бесплатно получить премиальную карточку

Не всегда карты премиального уровня — это космические суммы за выпуск и обслуживание. Банки нередко предлагают «пластик» с хорошими возможностями, как, например, скидки, специальные предложения, кэшбек, глобальная поддержка клиентов по доступным ценам или вовсе бесплатно. FINANCE.TUT.BY выяснил, где же можно бесплатно или за небольшую сумму (до 50 рублей за весь срок действия) оформить премиальную карту.
Мы отобрали для вас бесплатные дебетовые карточки премиального уровня и по самой низкой стоимости. Но большинство привилегий элитных карт у них есть. Ниже — подробнее об основных возможностях.
Глобальная служба поддержки клиентов (GCAS) — держатели премиальных могут воспользоваться круглосуточно услугами службы поддержки в какой бы стране они ни находились. Если вы потеряли свою карту или ее украли, представители службы смогут экстренно заблокировать карту, экстренно выдать наличные или заменить карту, а также проинформировать по необходимым вопросам держателя.
Скидки и специальные предложения платежных систем (Visa/Mastercard) при оплате путешествий, продуктов питания и алкогольных напитков, расплачиваясь в ресторанах и магазинах, покупая спортивные товары, оплачивая развлечения и многое другое.
Программа «Мир привилегий Visa» — держатели премиальных карт получают скидки от 5% до 20% на товары и услуги партнеров программы. Среди них — рестораны, турагентства, магазины одежды, ювелирных изделий. Ознакомиться с перечнем предприятий партнеров компании Visa International можно на сайте. Информация о предложениях доступна также на портале VMORC и в мобильном приложении Visa.
Медицинская и юридическая поддержка позволяет получить оперативную помощь в самых экстренных ситуациях, когда речь идет о жизни, здоровье или юридических правах человека. Сервисы медицинской и юридической поддержки действуют как в Беларуси, так и за рубежом.
Lounge Key — международная программа, обеспечивающая легкий и быстрый доступ в более чем в 850 lounge-залов ожидания аэропортов по всему миру без предварительного бронирования или какой-либо предоплаты.
Название банка
Описание карты
Стоимость
Банк БелВЭБ
MasterCard World «Дива»
Кэшбек до 5% по всему миру, скидки по программе лояльности «Моцная картка» и в магазинах-партнерах банка, платежной системой Masterсard предоставляются специальные скидки и льготы, беслатное смс-информирование в течение первых 3-х месяцев.
До 29.11.2019 можно оформить карту по акции. Первый год — 5 BYN, второй и третий — 2 BYN ежемесячно. Если сумма безналичных операций в месяц будет 500 BYN и более, то деньги за обслуживание не списываются.
Банк Дабрабыт
Visa Platinum
Можно бесплатно оформить карту Visa Platinum в рамках пакета услуг «Вышэйшая ліга». Он предоставляется олимпийским, параолимпийским чемпионам, победителям и призерам Европейских игр, чемпионатов мира и Европы, заслуженным мастерам спорта Беларуси.
Вместе с Platinum дают 3 дополнительные Visa Gold. По карте есть кэшбек, Lounge Key, экстренная поддержка за рубежом, медицинская и юридическая поддержка, «Защита покупок» и «Расширенная гарантия», услуга «Visa Luxury Hotel» и др.
Бесплатно на 3 года.
Банк Решение
Visa Gold
Для Visa Gold предусмотрены программы Мир привилегий Visa, услуги глобальной службы поддержки клиентов, медицинская и юридическая поддержка, справочная служба от Visa, возможность бронирования отелей на специальных условиях на hotelclub.com.
30 BYN для счетов в белорусских рублях и 35 BYN для счетов валюте. Срок действия — 3 года.
Белагропромбанк
Visa Gold
По карте предусмотрены скидки и специальные предложения в стране и за рубежом, экстренная и медицинская помощь во время путешествий, а также глобальная служба поддержки по всему миру в случае кражи или утери карточки за границей.
До 30.11.2019 проходит акция «осенний ценопад».
Visa Gold можно оформить в отделении банка со скидкой 50% от полной стоимости — 37,50 BYN или онлайн со скидкой 70% — 22.50 BYN.
Срок действия — 3 года.
Белгазпромбанк
Mastercard Gold / Visa Gold или Mastercard World
Специальные скидки и предложения платежной системы Visa/Mastercard в зависимости от региона, программа «Мир привилегий Visa», скидка на страховые услуги «Кентавр». Сниженная комиссия за снятие наличных за границей и на территории РБ в не банкоматах-партнерах.
По Mastercard World также есть кэшбек до 1,5% за безналичную оплату товаров/услуг.
Карта Gold в бел.руб. — 14 BYN, в иностранной валюте при оформлении через интернет-банк/мобильное приложение — 26,25 BYN.
Mastercard World в бел.руб. — 18 BYN.
Срок действия — до 5 лет.
Идея Банк
Visa Gold «Шоппер»
Кэш-бэк 3% от своих покупок в супермаркетах, продуктовых магазинах, магазинах одежды и обуви. Скидки по программе лояльности «Мир привилегий Visa», а также специальные предложения платежной системы.
11,88 BYN в год. Срок действия — 3 года.
Паритетбанк
Visa Gold
Скидки по программе лояльности «Мир привилегий Visa», а также специальные предложения платежной системы. Есть возможность резервировать средства при аренде автомобиля, глобальная служба поддержки клиентов по всему миру,
медицинская и юридическая справочная служба, экстренная выдача наличных и
замена карточки.
40 BYN в год. Срок действия — 3 года.
Франсабанк
Mastercard Gold
Скидки и специальные предложения платежной системы. Глобальная служба поддержки клиентов по всему миру,
медицинская и юридическая справочная служба, экстренная выдача наличных и
замена карточки.
Контактная карта в бел. рублях — 30 BYN, бесконтактная — 40 BYN в год. Срок действия — 3 года.
Сейчас проходит акция — при открытии карты в рублях, бесплатно оформляют такую же в валюте.
Цептер Банк
Visa Gold
Специальные премиальные предложения.
Безопасные платежи с Verified by Visa.
Приложение «Visa. Мои привилегии». Быстрый доступ к экстренной помощи и номерам «Консьерж-службы». Экстренный перевыпуск карты.
Карта в бел. рублях — 35 BYN, в иностранной валюте — 40 BYN.
Срок действия — 3 года.
Белорусский народный банк
Visa Gold
Специальные предложения, скидки и акции платежной системы.
Возможность выпуска дополнительной карточки уровня Gold со скидкой.
Подключение опции «кэшбек».
Бесплатно при оформлении в офисе банка на 2 года.
Белинвестбанк
MasterCard Gold
Карточка с индивидуальным дизайном. Предусмотрена медицинская и юридическая поддержка, скидки и специальные предложения платежной системы, глобальная служба поддержки клиентов.
Оформление только в мобильном банкинге.
40 BYN на 3 года.
БСБ Банк
Visa Gold/Mastercard Gold
Карточка с индивидуальным дизайном. Предусмотрены медицинская и юридическая поддержка, скидки и специальные предложения платежной системы, глобальная служба поддержки клиентов.
25 BYN за год. Срок действия — 2 года.
БТА Банк
Visa Gold
Скидки и специальные предложения платежной системы, до 12% экономии при бронировании номеров на agoda.com, глобальная служба поддержки клиентов.
39 BYN за 3 года
Статусбанк
Visa Gold
Предусмотрены медицинская и юридическая поддержка, скидки и специальные предложения платежной системы, глобальная служба поддержки клиентов.
35 BYN за год. Срок действия — 3 года.
Название банка, карта, стоимость
Описание карты
Банк БелВЭБ
MasterCard World «Дива»
До 29.11.2019 можно оформить карту по акции. Первый год — 5 BYN, второй и третий — 2 BYN ежемесячно. Если сумма безналичных операций в месяц будет 500 BYN и более, то деньги за обслуживание не списываются.
Кэшбек до 5% по всему миру, скидки по программе лояльности «Моцная картка»
и в магазинах-партнерах банка, платежной системой Masterсard предоставляются специальные скидки и льготы, беслатное смс-информирование в течение первых 3-х месяцев.
Банк Дабрабыт
Visa Platinum
Бесплатно на 3 года.
Можно бесплатно оформить карту Visa Platinum в рамках пакета услуг «Вышэйшая ліга». Он предоставляется олимпийским, параолимпийским чемпионам, победителям и призерам Европейских игр, чемпионатов мира и Европы, заслуженным мастерам спорта Беларуси.
Вместе с Platinum дают 3 дополнительные Visa Gold. По карте есть кэшбек, Lounge Key, экстренная поддержка за рубежом, медицинская и юридическая поддержка, «Защита покупок» и «Расширенная гарантия», услуга «Visa Luxury Hotel» и др.
Банк Решение
Visa Gold
30 BYN для счетов в белорусских рублях и 35 BYN для счетов валюте. Срок действия — 3 года.
Для Visa Gold предусмотрены программы Мир привилегий Visa, услуги глобальной службы поддержки клиентов, медицинская и юридическая поддержка, справочная служба от Visa, возможность бронирования отелей на специальных условиях на hotelclub.com.
Белагропромбанк
Visa Gold
До 30.11.2019 проходит акция «осенний ценопад».
Visa Gold можно оформить в отделении банка со скидкой 50% от полной стоимости — 37,50 BYN или онлайн со скидкой 70% — 22.50 BYN.
Срок действия — 3 года.
По карте предусмотрены скидки и специальные предложения в стране и за рубежом, экстренная и медицинская помощь во время путешествий, а также глобальная служба поддержки по всему миру в случае кражи или утери карточки за границей.
Белгазпромбанк
Mastercard Gold / Visa Gold или Mastercard World
Карта Gold в бел.руб. — 14 BYN, в иностранной валюте при оформлении через интернет-банк/мобильное приложение — 26,25 BYN.
Mastercard World в бел.руб. — 18 BYN.
Срок действия — до 5 лет.
Специальные скидки и предложения платежной системы Visa/Mastercard в зависимости от региона, программа «Мир привилегий Visa», скидка на страховые услуги «Кентавр». Сниженная комиссия за снятие наличных за границей и на территории РБ в не банкоматах-партнерах.
По Mastercard World также есть кэшбек до 1,5% за безналичную оплату товаров/услуг.
Идея Банк
Visa Gold «Шоппер»
11,88 BYN в год. Срок действия — 3 года.
Кэш-бэк 3% от своих покупок в супермаркетах, продуктовых магазинах, магазинах одежды и обуви. Скидки по программе лояльности «Мир привилегий Visa», а также специальные предложения платежной системы.
Паритетбанк
Visa Gold
40 BYN в год. Срок действия — 3 года.
Скидки по программе лояльности «Мир привилегий Visa», а также специальные предложения платежной системы. Есть возможность резервировать средства при аренде автомобиля, глобальная служба поддержки клиентов по всему миру,
медицинская и юридическая справочная служба, экстренная выдача наличных и
замена карточки.
Франсабанк
Mastercard Gold
Контактная карта в бел. рублях — 30 BYN, бесконтактная — 40 BYN в год. Срок действия — 3 года.
Сейчас проходит акция — при открытии карты в рублях, бесплатно оформляют такую же в валюте.
Скидки и специальные предложения платежной системы. Глобальная служба поддержки клиентов по всему миру,
медицинская и юридическая справочная служба, экстренная выдача наличных и
замена карточки.
Цептер Банк
Visa Gold
Карта в бел. рублях — 35 BYN, в иностранной валюте — 40 BYN.
Срок действия — 3 года.
Специальные премиальные предложения.
Безопасные платежи с Verified by Visa.
Приложение «Visa. Мои привилегии». Быстрый доступ к экстренной помощи и номерам «Консьерж-службы». Экстренный перевыпуск карты.
Белорусский народный банк
Visa Gold
Бесплатно при оформлении в офисе банка на 2 года.
Специальные предложения, скидки и акции платежной системы.
Возможность выпуска дополнительной карточки уровня Gold со скидкой.
Подключение опции «кэшбек».
Белинвестбанк
MasterCard Gold
Оформление только в мобильном банкинге.
40 BYN на 3 года.
Карточка с индивидуальным дизайном. Предусмотрена медицинская и юридическая поддержка, скидки и специальные предложения платежной системы, глобальная служба поддержки клиентов.
БСБ Банк
Visa Gold/Mastercard Gold
25 BYN за год. Срок действия — 2 года.
Карточка с индивидуальным дизайном. Предусмотрены медицинская и юридическая поддержка, скидки и специальные предложения платежной системы, глобальная служба поддержки клиентов.
БТА Банк
Visa Gold
39 BYN за 3 года
Скидки и специальные предложения платежной системы, до 12% экономии при бронировании номеров на agoda.com, глобальная служба поддержки клиентов.
Статусбанк
Visa Gold
35 BYN за год. Срок действия — 3 года.
Предусмотрены медицинская и юридическая поддержка, скидки и специальные предложения платежной системы, глобальная служба поддержки клиентов.