Как недорого или совсем бесплатно получить премиальную карточку

Название банка, карта, стоимость Описание карты

Банк БелВЭБ MasterCard World «Дива» До 29.11.2019 можно оформить карту по акции. Первый год — 5 BYN, второй и третий — 2 BYN ежемесячно. Если сумма безналичных операций в месяц будет 500 BYN и более, то деньги за обслуживание не списываются. Кэшбек до 5% по всему миру, скидки по программе лояльности «Моцная картка» и в магазинах-партнерах банка, платежной системой Masterсard предоставляются специальные скидки и льготы, беслатное смс-информирование в течение первых 3-х месяцев.

Банк Дабрабыт Visa Platinum Бесплатно на 3 года. Можно бесплатно оформить карту Visa Platinum в рамках пакета услуг «Вышэйшая ліга». Он предоставляется олимпийским, параолимпийским чемпионам, победителям и призерам Европейских игр, чемпионатов мира и Европы, заслуженным мастерам спорта Беларуси. Вместе с Platinum дают 3 дополнительные Visa Gold. По карте есть кэшбек, Lounge Key, экстренная поддержка за рубежом, медицинская и юридическая поддержка, «Защита покупок» и «Расширенная гарантия», услуга «Visa Luxury Hotel» и др.

Банк Решение Visa Gold 30 BYN для счетов в белорусских рублях и 35 BYN для счетов валюте. Срок действия — 3 года. Для Visa Gold предусмотрены программы Мир привилегий Visa, услуги глобальной службы поддержки клиентов, медицинская и юридическая поддержка, справочная служба от Visa, возможность бронирования отелей на специальных условиях на hotelclub.com.

Белагропромбанк Visa Gold До 30.11.2019 проходит акция «осенний ценопад». Visa Gold можно оформить в отделении банка со скидкой 50% от полной стоимости — 37,50 BYN или онлайн со скидкой 70% — 22.50 BYN. Срок действия — 3 года. По карте предусмотрены скидки и специальные предложения в стране и за рубежом, экстренная и медицинская помощь во время путешествий, а также глобальная служба поддержки по всему миру в случае кражи или утери карточки за границей.

Белгазпромбанк Mastercard Gold / Visa Gold или Mastercard World Карта Gold в бел.руб. — 14 BYN, в иностранной валюте при оформлении через интернет-банк/мобильное приложение — 26,25 BYN. Mastercard World в бел.руб. — 18 BYN. Срок действия — до 5 лет. Специальные скидки и предложения платежной системы Visa/Mastercard в зависимости от региона, программа «Мир привилегий Visa», скидка на страховые услуги «Кентавр». Сниженная комиссия за снятие наличных за границей и на территории РБ в не банкоматах-партнерах. По Mastercard World также есть кэшбек до 1,5% за безналичную оплату товаров/услуг.

Идея Банк Visa Gold «Шоппер» 11,88 BYN в год. Срок действия — 3 года. Кэш-бэк 3% от своих покупок в супермаркетах, продуктовых магазинах, магазинах одежды и обуви. Скидки по программе лояльности «Мир привилегий Visa», а также специальные предложения платежной системы.

Паритетбанк Visa Gold 40 BYN в год. Срок действия — 3 года. Скидки по программе лояльности «Мир привилегий Visa», а также специальные предложения платежной системы. Есть возможность резервировать средства при аренде автомобиля, глобальная служба поддержки клиентов по всему миру, медицинская и юридическая справочная служба, экстренная выдача наличных и замена карточки.

Франсабанк Mastercard Gold Контактная карта в бел. рублях — 30 BYN, бесконтактная — 40 BYN в год. Срок действия — 3 года. Сейчас проходит акция — при открытии карты в рублях, бесплатно оформляют такую же в валюте. Скидки и специальные предложения платежной системы. Глобальная служба поддержки клиентов по всему миру, медицинская и юридическая справочная служба, экстренная выдача наличных и замена карточки.

Цептер Банк Visa Gold Карта в бел. рублях — 35 BYN, в иностранной валюте — 40 BYN. Срок действия — 3 года. Специальные премиальные предложения. Безопасные платежи с Verified by Visa. Приложение «Visa. Мои привилегии». Быстрый доступ к экстренной помощи и номерам «Консьерж-службы». Экстренный перевыпуск карты.

Белорусский народный банк Visa Gold Бесплатно при оформлении в офисе банка на 2 года. Специальные предложения, скидки и акции платежной системы. Возможность выпуска дополнительной карточки уровня Gold со скидкой. Подключение опции «кэшбек».

Белинвестбанк MasterCard Gold Оформление только в мобильном банкинге. 40 BYN на 3 года. Карточка с индивидуальным дизайном. Предусмотрена медицинская и юридическая поддержка, скидки и специальные предложения платежной системы, глобальная служба поддержки клиентов.

БСБ Банк Visa Gold/Mastercard Gold 25 BYN за год. Срок действия — 2 года. Карточка с индивидуальным дизайном. Предусмотрены медицинская и юридическая поддержка, скидки и специальные предложения платежной системы, глобальная служба поддержки клиентов.

БТА Банк Visa Gold 39 BYN за 3 года Скидки и специальные предложения платежной системы, до 12% экономии при бронировании номеров на agoda.com, глобальная служба поддержки клиентов.