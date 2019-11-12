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Житель Лунинца сдал тест ДНК и перестал быть многодетным отцом

13.11.2019 09:17 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Житель Лунинца сдал тест ДНК и перестал быть многодетным отцом
Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь

До этого в течение шести лет мужчина финансово поддерживал семью.

Свою вину в уклонении от уплаты алиментов белорус не признал. По его словам, он сомневается в своем биологическом отцовстве. Для разрешения вопроса была назначена генетическая экспертиза.  

Согласно заключению эксперта управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области отцовство по отношению к мальчику подтвердилось, девочкам-близняшкам – исключено.

Правоохранители проводят проверку с учетом вновь открывшихся обстоятельств. 

Житель Лунинца сдал тест ДНК и перестал быть многодетным отцом
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В отдел принудительного исполнения Лунинецкого района обратилась местная жительница. Женщина рассказала: с 2017 года ее бывший супруг уклоняется от уплаты...
 
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