Житель Лунинца сдал тест ДНК и перестал быть многодетным отцом

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До этого в течение шести лет мужчина финансово поддерживал семью.

Свою вину в уклонении от уплаты алиментов белорус не признал. По его словам, он сомневается в своем биологическом отцовстве. Для разрешения вопроса была назначена генетическая экспертиза.

Согласно заключению эксперта управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области отцовство по отношению к мальчику подтвердилось, девочкам-близняшкам – исключено.