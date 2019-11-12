Российский рынок акций показывает самый высокий доход в текущем году

Источник материала: Ежедневник





Российский рынок акций с начала года обеспечил инвесторам самый большой доход по сравнению с остальными подобными рынками мира.

Как сообщил РБК стратег Сбербанка по рынку ценных бумаг Коул Эйксон, индекс российского рынка MSCI Russia полной доходности, включая дивидендную, с начала года вырос на 44% - почти в четыре раза больше индекса рынков развивающихся стран MSCI EM, прибавившего 12% с начала года (отражает изменение цен на акции компаний большой и средней капитализации в 24 странах, включая Россию), и вдвое больше развитых рынков (+22%).

По сравнению с прошлым годом долларовая доходность российского рынка увеличилась более чем в 80 раз, следует из данных руководителя направления «персональный брокер» Альфа-банка Сергея Караханяна: в 2018 году MSCI Russia с учетом дивидендов вырос на 0,51% и не был лидером роста (для сравнения, рынок акций Индии прибавил 1,39%).

Правда, в целом рынки в прошлом году существенно проседали на фоне ужесточения денежно-кредитной политики и роста торговых трений США и Китая: индекс акций развивающихся стран MSCI EM упал более чем на 14%, мировой рынок - на 8%, американский индекс широкого рынка S&P 500 потерял более 4%.

Дивидендная доходность российских компаний (отношение выплачиваемых дивидендов к стоимости бумаг) остается самой высокой в мире, указывает Эйксон: в совокупности она составляет 6,7%, что близко к историческому максимуму и более чем на 2 п.п. выше доходности рынка акций Турции, второй после России по этому показателю.

Индекс Московской биржи (основной индекс российского фондового рынка, рассчитывается в рублях) 7 ноября впервые в истории закрылся выше 3000 пунктов (3008,54 пункта), хотя последующие торговые дни завершал ниже этой отметки (в понедельник, 11 ноября, на уровне 2961,46 пункта). Индекс РТС (второй основной индекс, в долларах США) торгуется на максимумах с октября 2013 года, в понедельник закрылся на отметке 1460,84 пункта.

Рост российского рынка акций обеспечили в том числе международные инвестиционные фонды, приобретающие индексные фонды (ETF) на Россию, отметил старший аналитик «Атона» Михаил Ганелин. Основной рост пришелся как раз на входящие в индексы российские голубые фишки: «Газпром», Сбербанк, «Норильский никель», ЛУКОЙЛ и МТС. Интерес международных инвесторов к рисковым рынкам, включая Россию, вырос на фоне возросших ожиданий глобального снижения ставок, пояснил он, а поскольку российский рынок не очень ликвидный, даже небольшого притока, на несколько сотен миллионов долларов, достаточно, чтобы спровоцировать рост.

Рост российского рынка акций в 2019 году впечатляет, отмечает Сергей Караханян: объем новых санкций в отличие от нескольких предыдущих лет был минимальным, а крупнейшие российские компании «стали делиться прибылью с акционерами очень щедро, что подталкивает котировки к новым вершинам». В этом году максимумы также обновляют индексы рынков акций всех стран БРИК, кроме Китая, во многом рост по российскому рынку можно назвать догоняющим после санкционного давления последних пяти лет, констатировал эксперт.

Решение таких компаний, как «Газпром», ЛУКОЙЛ и Сбербанк, направить большую часть прибыли на выплату дивидендов подстегнуло интерес международных инвесторов, которые стали искать высокие доходности на фоне снижения ставки ФРС США, утверждает Караханян. Дивидендная доходность российского рынка с 2014 года стабильно растет и превышает средние мировые показатели, находясь на уровне более 7%, против, например, дивидендной доходности в размере 2% по S&P 500 и 3-4% по развивающимся рынкам.