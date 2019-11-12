ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Наполовину минивэн, наполовину SUV: Mitsubishi представила новый Xpander Cross

13.11.2019 09:53 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«Кроссовер в кузове MPV» — так в Mitsubishi называют свою новинку, созданную на базе модели Xpander, которая впервые была представлена в Индонезии в 2017 году.


Несмотря на то, что Xpander продается меньше двух лет, по итогам продаж в прошлом году однообъемник стал четвертой моделью Mitsubishi (клиентам передано около 104 тысяч единиц). Топовый вариант Xpander с приставкой Cross в обозначении, рассчитывают в компании, позволит привлечь новых покупателей и расширить экспортные поставки модели из Индонезии.


От исходного Xpander «кроссовый» вариант отличается накладками из черного пластика по всему периметру кузова, включая расширители колесных арок (+50 мм к ширине машины), увеличенным на 20 мм дорожным просветом (он равен 225 мм), серебристыми рейлингами на крыше и новыми 17-дюймовыми колесными дисками с шинами большего профиля.


Семиместный салон Xpander Cross с тремя рядами сидений оформлен традиционно и оживлен серебристыми вставками на передней панели. Для перевозки габаритного груза кресла второго и третьего рядов можно сложить вровень с полом.


Как и у обычного Xpander, под капотом Cross-версии располагается 1,5-литровый бензиновый «атмосферник», развивающий 105 лошадиных сил и 141 Нм крутящего момента. Коробки передач — 5-ступенчатая «механика» или 4-ступенчатый «автомат», привод по-прежнему только передний.

Выпуск Xpander Cross налаживается на индонезийском заводе Mitsubishi в Чикаранге. В продажу в Индонезии автомобиль поступит в ноябре по цене от 19 тысяч долларов в пересчете. Позже начнутся экспортные поставки и на другие азиатские рынки.

 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Кроссовер в кузове MPV» - так в Mitsubishi называют свою новинку, созданную на базе модели Xpander, которая впервые была представлена в Индонезии в 2017 году.
 
Новости дня
Новости разные
 
Раскрыто происхождение «пожирающей» человеческую плоть инфекции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Маяк Преднепровья
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика