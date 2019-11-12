Наполовину минивэн, наполовину SUV: Mitsubishi представила новый Xpander Cross

Источник материала: Tut.by

«Кроссовер в кузове MPV» — так в Mitsubishi называют свою новинку, созданную на базе модели Xpander , которая впервые была представлена в Индонезии в 2017 году.





Несмотря на то, что Xpander продается меньше двух лет, по итогам продаж в прошлом году однообъемник стал четвертой моделью Mitsubishi (клиентам передано около 104 тысяч единиц). Топовый вариант Xpander с приставкой Cross в обозначении, рассчитывают в компании, позволит привлечь новых покупателей и расширить экспортные поставки модели из Индонезии.





От исходного Xpander «кроссовый» вариант отличается накладками из черного пластика по всему периметру кузова, включая расширители колесных арок (+50 мм к ширине машины), увеличенным на 20 мм дорожным просветом (он равен 225 мм), серебристыми рейлингами на крыше и новыми 17-дюймовыми колесными дисками с шинами большего профиля.





Семиместный салон Xpander Cross с тремя рядами сидений оформлен традиционно и оживлен серебристыми вставками на передней панели. Для перевозки габаритного груза кресла второго и третьего рядов можно сложить вровень с полом.





Как и у обычного Xpander, под капотом Cross-версии располагается 1,5-литровый бензиновый «атмосферник», развивающий 105 лошадиных сил и 141 Нм крутящего момента. Коробки передач — 5-ступенчатая «механика» или 4-ступенчатый «автомат», привод по-прежнему только передний.

Выпуск Xpander Cross налаживается на индонезийском заводе Mitsubishi в Чикаранге. В продажу в Индонезии автомобиль поступит в ноябре по цене от 19 тысяч долларов в пересчете. Позже начнутся экспортные поставки и на другие азиатские рынки.