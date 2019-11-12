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Раскрыто происхождение «пожирающей» человеческую плоть инфекции

13.11.2019 09:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ученые Университета Мэриленда и Университета Техаса выяснили, что два штамма пожирающих плоть бактерий, которые вызывают опасное заражение мягких тканей, могут взаимодействовать друг с другом, формируя еще более смертоносную инфекцию. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Phys.org.


Ранее считалось, что тяжелое заболевание, называемое некротическим фасциитом, вызывается лишь одной разновидностью бактерий. Однако оказалось, что один из штаммов вырабатывает токсин, который разрушает мышечную ткань, а другой штамм попадает в кровеносную систему и мигрирует в другие органы.

Исследователи описывают случай, когда у пациента, диагностированного с некротическим фасциитом, был выявлен лишь один штамм бактерии Aeromonas hydrophila. Однако, несмотря на лечение, больному становилось хуже, и для спасения его жизни понадобилась четырехкратная ампутация. Генетический анализ выделенной культуры позволили выявить штамм, который не обнаруживался с помощью стандартных методов диагностики.

Оба штамма были названы некротическим фасциитом 1 (NF1) и некротическим фасциитом 2 (NF2). В ходе лабораторных исследований ни один из штаммов не вызывал серьезную инфекцию, однако их сочетание оказалось смертельно опасным. NF2 производит разрушающий мышцы токсин.

Некротический фасциит возникает при попадании инфекции в подкожные ткани через неправильно обработанные царапины и раны. Известны случаи заболевания при употреблении в пищу сырых морепродуктов. Заболевание часто приводит к отмиранию обширных участков тела, в связи с чем врачи проводят ампутации. Зафиксировано распространение опасных бактерий в прибрежных районах морей в регионах с умеренным климатом, что ученые связывают с глобальным потеплением.

 
 
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Ранее считалось, что тяжелое заболевание, называемое некротическим фасциитом, вызывается лишь одной разновидностью бактерий.
 
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