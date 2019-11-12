Легкие подростка из США оказались так повреждены вейпингом, что ему потребовалась трансплантация

Источник материала: Tut.by

Легкие 17-летнего пациента из США оказались настолько повреждены вейпингом, что ему потребовалась трансплантация. Об этом сообщает Live Science со ссылкой на больницу Генри Форда в Детройте, прибавляя, что это, возможно, первый случай трансплантации легких из-за вейпинга.

Команда врачей сообщила на пресс-конференции, что 17-летний пациент находился в машине ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация, метод насыщения крови кислородом) более месяца, прежде чем перенести операцию. Хирурги утверждают, что без этого он не прожил бы ни минуты. Состояние пациента было настолько плохим, что его поместили в начало списка ожидания по пересадке легких.

Компьютерная томография легких подростка показала обширное воспаление и рубцевание тканей. Обычно области легких, содержащие кислород, на томографии выглядят черными, но на снимке пациента почти все было белым. То есть повреждения были необратимыми.

Сама операция по пересадке сразу двух легких прошла 15 октября и заняла около шести часов. Теперь, по словам врачей, подросток может дышать без поддержки и проходит физиотерапию, чтобы восстановить силы. Он не смог присутствовать на пресс-конференции, но разрешил поделиться материалами его болезни, чтобы «предупредить об опасности вейпинга». Его родители также просили передать, что до того, как заболеть и попасть в больницу, их сын был «абсолютно здоровым 16-летним спортсменом», который увлекался парусным спортом, компьютерными играми и тусовками с друзьями.

В США ранее было зафиксировано 39 смертей от последствий вейпинга — вдыхания пара с ароматическими добавками — и свыше 2000 заболевших, страдающих, в частности, от рака легких. Первый случай был зарегистрирован в августе в штате Иллинойс.

Напомним, что ранее специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) пришли к выводу, что одной из возможных причин проблем со здоровьем, а также смертей курильщиков электронных сигарет и вейпов могло стать содержание в них ацетата витамина Е.