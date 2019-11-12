На себя и на народ. Какие права и обязанности у белорусских депутатов?

Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси скоро выборы депутатов Национального собрания. А вы могли бы рассказать о полномочиях, правах, обязанностях депутатов, сколько они зарабатывают, а также о преференциях для них? Для меня всегда было загадкой, почему люди так стремятся во власть… А. Ляховец, Минск

«АиФ» изучил пункты Закона Республики Беларусь от 4 ноября 1998 г. №196-З «О статусе депутата Палаты представителей, члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь».

Согласно документу депутатом Палаты представителей может быть гражданин Беларуси, достигший 21 года. Важнейшим направлением деятельности депутата Палаты представителей является участие в законотворческом процессе. Депутат вправе свободно выражать свое мнение и голосовать, руководствуясь интересами народа, своими убеждениями и учитывая экономические и социальные возможности государства.

Депутат Палаты представителей не вправе, например, заниматься предпринимательской деятельностью; принимать участие в управлении коммерческой организацией, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами; выполнять иную оплачиваемую работу, не связанную с осуществлением своих полномочий в Парламенте, кроме педагогической; принимать имущество (подарки) в связи с исполнением служебных обязанностей, за исключением сувениров, вручаемых при проведении протокольных и иных официальных мероприятий; использовать во внеслужебных целях средства материально-технического, финансового и информационного обеспечения, другое имущество соответствующего государственного органа и служебную тайну.

Формы деятельности

Депутат Палаты представителей должен принимать участие:

в заседаниях Палаты представителей, Совета Республики, совместных заседаниях Палаты представителей, Совета Республики;

в работе постоянных комиссий и иных органов палат;

в парламентских слушаниях;

в проверках работы государственных органов, органов общественных объединений, иных организаций;

в работе депутатских групп, объединений, ассоциаций и клубов и многом другом.

Отчеты

Депутат Палаты представителей ответственен перед избирателями и им подотчетен. Он обязан периодически, но не реже одного раза в год отчитываться перед избирателями округа о своей работе, ходе выполнения предвыборной программы, работе Палаты представителей и тех ее органов, в состав которых он избран или входит по должности.

Отчет депутата может быть проведен также по требованию не менее 300 избирателей, проживающих на территории избирательного округа. Информация об отчете может быть передана по местному радио и телевидению, опубликована в местной печати.

Спасти СССР. Как 2250 депутатов 30 лет назад пытались реформировать Союз Подробнее

Зарплата

Заработная плата депутатов Палаты представителей определяется в соответствии с законодательными актами. Им ежемесячно возмещаются расходы, связанные с их парламентской деятельностью, в порядке и размерах, установленных законодательством.

Депутаты не любят говорить о размере своих зарплат. В 2013 году собеседник «АиФ» Валерий Бороденя так ответил на вопрос, сколько он получает: «Сейчас зарплата депутата примерно в 3 раза выше, чем средняя по народному хозяйству, и в 2 раза выше, например, чем средняя по финансовому сектору. Размер может различаться за счет надбавки за стаж: от 5 до 20% оклада. Также есть надбавка за звания: доктор наук (20% оклада), кандидат наук (10% оклада)». А из выложенного в Facebook расчетного листка Анны Канопацкой видно, что в 2016 году за 12 дней работы ей выплатили 1058,67 руб.

К слову, в частной беседе один из представителей депутатского корпуса рассказал «АиФ», что, став народным избранником, потерял в зарплате.

Жилье и рабочее место

Депутату для осуществления парламентской деятельности предоставляется служебное помещение в здании соответствующей палаты, оборудованное мебелью, оргтехникой, средствами связи, обеспечивающими необходимые условия для работы.

А для проживания с членами семей предоставляются жилые помещения коммерческого использования государственного жилищного фонда. На период до получения жилого помещения депутату предоставляется двухместный гостиничный номер либо по его желанию возмещаются расходы по найму жилого помещения в порядке и размере, установленных законодательством.

Проезд

Депутат Палаты представителей имеет право пользоваться воздушным, железнодорожным, автомобильным, водным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта (за исключением такси) за счет средств, выделяемых из республиканского бюджета на финансирование Национального собрания Республики Беларусь, а также право внеочередного приобретения проездных документов и бронирования билетов.

Депутату для поездок при осуществлении своих полномочий на территории избирательного округа, административно-территориальной единицы автотранспорт предоставляется соответствующими местными исполнительными и распорядительными органами. При пользовании личным транспортом для осуществления своих полномочий выплачивается денежная компенсация в порядке и размере, установленных законодательством.

Гарантии трудовых прав

По истечении срока полномочий депутату Палаты представителей, члену Совета Республики, работающим в Парламенте на профессиональной основе, выплачивается выходное пособие в случаях и размере, определенных президентом Беларуси. Это правило не распространяется на депутатов - членов Совета Министров.

Палата представителей, Совет Республики и Правительство обеспечивают трудоустройство депутатов Палаты представителей, работающих в Парламенте на профессиональной основе, по окончании срока их полномочий. Им предоставляется работа с их согласия с учетом полученной квалификации и опыта работы.

Пенсия

Пенсионное обеспечение депутата Палаты представителей, в том числе за особые заслуги перед Республикой Беларусь, осуществляется в соответствии с пенсионным законодательством с учетом особенностей, установленных Законом Республики Беларусь «О государственной службе в Республике Беларусь».

Особенности социального обеспечения депутата Палаты представителей, в том числе их ежемесячное денежное содержание, устанавливаются президентом страны.

В открытом доступе мы не нашли конкретных сумм пенсий бывших депутатов, однако в одном из интервью почерпнули следующую информацию: «Бывшие депутаты Палаты представителей Национального собрания получают прибавку к основной пенсии в размере 70% зарплаты слуг народа».