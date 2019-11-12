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«Наверное, боженька услышал наше старание». Хоккеист «Динамо» о вчерашней победе

13.11.2019 10:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В коротком интервью клубному телеканалу нападающий минского «Динамо» Артем Демков подвел итог вчерашнего матча против «Торпедо» (6:5 Б), прервавшего длительную серию проигрышей команды.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Видите, выиграли. Наверное, боженька услышал наше старание, нашу работу и вознаградил нас победой.

— Но в обороне не очень хорошо.

— Да, в обороне есть вопросы. Надо играть уверенно. Особенно, когда мы не вывозим шайбу из зоны, и начинается карусель у наших ворот.

— Крэйг говорил, что последние кадровые изменения должны как-то встряхнуть команду- это получилось?

— Не знаю, время покажет. На данный момент, мы победили. Дай бог, посмотрим. Пока что одна игра только выиграна, — сказал Демков.

Напомним, что за день до вчерашнего матча минское «Динамо» посетило храм Всех Святых.

 
 
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Вчера минская команда прервала длинную беспроигрышную серию.
 
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