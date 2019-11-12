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«Наверное, боженька услышал наше старание». Хоккеист «Динамо» о вчерашней победе
Источник материала: Tut.by
В коротком интервью клубному телеканалу нападающий минского «Динамо» Артем Демков подвел итог
— Видите, выиграли. Наверное, боженька услышал наше старание, нашу работу и вознаградил нас победой.
— Но в обороне не очень хорошо.
— Да, в обороне есть вопросы. Надо играть уверенно. Особенно, когда мы не вывозим шайбу из зоны, и начинается карусель у наших ворот.
— Крэйг говорил, что последние кадровые изменения должны как-то встряхнуть команду- это получилось?
— Не знаю, время покажет. На данный момент, мы победили. Дай бог, посмотрим. Пока что одна игра только выиграна, — сказал Демков.
Напомним, что за день до вчерашнего матча минское «Динамо»
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Вчера минская команда прервала длинную беспроигрышную серию.
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