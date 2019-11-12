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Кому вклад вернут. Что делать, если ваш банк лишился лицензии

13.11.2019 10:10 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Кому вклад вернут. Что делать, если ваш банк лишился лицензии
TUT.by

В Беларуси банки банкротятся нечасто, но случается. Один из самых ярких эпизодов связан с деятельностью ЗАО «Дельта банк». В 2015 году правление Нацбанка отозвало у финансового учреждения лицензию.

Государство гарантирует сохранность денег физлиц в банках и возврат 100% суммы средств. Возмещениями занимается ГУ «Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов».

Порядок действий

Если у вашего банка отозвали лицензию, предоставляющую право на осуществление операции по привлечению денег физлиц во вклады, нужно обратиться в банк-поверенный (назначается Нацбанком). Он принимает заявления о выплате возмещения и выплачивает деньги от имени и за счёт Агентства.

Кому вклад вернут. Что делать, если ваш банк лишился лицензии «Как так вышло, что вклады «сгорели», а ни один банк не «сгорел»?

Узнать, какой у вас банк-поверенный, можно, например, на сайте Национального банка (nbrb.by) или Агентства (adc.by). Также можно позвонить в Агентство по телефонам +375 (17) 377-23-34 и +375 (29) 315-48-58 (отделы по работе с физлицами).

От вкладчика требуется написать заявление и предъявить паспорт. Сумму депозита в полном объёме должны выплатить в течение месяца.

Деньги вернут в валюте вклада. Если депозит был в белорусских рублях, то и получите рубли. Если, например, в долларах - получите доллары или, по желанию, белорусские рубли, причем пересчитают по курсу Нацбанка на дату отзыва у банка лицензии.

Важно не пропустить сроки. Обратиться за выплатой возмещения можно не ранее 14 рабочих дней и не позднее 2 лет с даты отзыва лицензии. Если сроки пропустили, придется обращаться уже в Агентство. Нужно будет представить вместе с заявлением документы, которые объясняют, почему вы не пришли раньше. Например, это может быть документ о нетрудоспособности, пребывании за границей или в местах отбывания наказания. Заявление рассмотрит Наблюдательный совет Агентства. Он же вынесет решение о том, считать ли вашу причину уважительной и можно ли выплатить возмещение.

Если в силу разных причин вы не смогли обратиться за возмещением самостоятельно, можно уполномочить на это другого человека. Для этого оформите доверенность. Обратитесь к нотариусу в нотариальную контору.

Кому вклад вернут. Что делать, если ваш банк лишился лицензии
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Наследство

Если владельца вклада уже нет в живых, деньги могут получить родственники.

Кому вклад вернут. Что делать, если ваш банк лишился лицензии «Учились» бы англичане у наших банкиров: ни копейки не отдадут»

- Наследник с документом, удостоверяющим личность, должен обратиться в ГУ «Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов» по адресу: Минск, ул. Шпилевского, 54, - рассказали «АиФ» в ведомстве. - К заявлению необходимо дополнительно представить подлинник свидетельства о праве на наследство или постановление суда о признании за наследником права собственности на банковский вклад. Такое заявление рассматривается в течение одного месяца с даты его поступления, если требуется дополнительная информация от банка.

Точно так же в Агентство надо обращаться, если вкладчик поменял паспорт или другой документ и не успел уведомить об этом банк, у которого отозвали лицензию.

После того, как Агентство внесет изменения в реестр, можно будет обращаться за выплатой в банк-поверенный.

КСТАТИ

Граждане, получившие кредиты в ЗАО «Дельта Банк» и заключившие договоры добровольного страхования с ЗАСО «Дельта Страхование», имеют право на возврат излишне уплаченных страховых взносов, сообщили в Минфине.

Для получения денег обратитесь к ликвидатору ЗАСО «Дельта Страхование» - ООО «Правовая компания «Антикризисный консалтинг» с паспортом по адресу: Минск, ул. Скрыганова, 6, корп. 2, пом. 3, либо по телефонам: +375 (17) 204-50-03 (городской), +375 (29) 141-01-01 (мобильный).

Ликвидатор принимает заявления на возврат денег до 31.12.2019 г. в рабочие дни с 09.00 до 18.00.

 
Теги: Минск
 
 
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Можно ли вернуть деньги и куда обращаться? Имеют ли право на возмещение наследники вкладчика? Разбирается «АиФ».
 
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