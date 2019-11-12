В Беларуси проходит досрочное голосование на парламентских выборах

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва проходит 12 ноября в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Члены избирательной комиссии Алена Приймак и Лилия Туркова

Согласно календарному плану выборов проголосовать досрочно можно будет по 16 ноября включительно. Избирательные участки будут открыты с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00.

Урны опечатывают председатель комиссии Ирина Левчук и секретарь комиссии Ирина Недокунева

Во время опечатывания урны

В Беларуси на выборах образован 5 831 избирательный участок. Досрочное голосование не будет проводиться на тех, что созданы в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и в других организациях здравоохранения, которые оказывают медпомощь в условиях стационара.

На участке для голосования № 4 в Полоцке

Проголосовать досрочно вправе избиратели, которые в день выборов не имеют возможности находиться по месту своего жительства. При этом официального подтверждения причин невозможности прийти на избирательный участок в день выборов не требуется.