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ЦИК: явка в первый день досрочного голосования составила 4,69%

13.11.2019 09:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ЦИК Беларуси озвучили итоги первого дня досрочного голосования на выборах в Палату представителей Национального собрания. Явка составила 4,69%.

Наиболее активно голосовала Витебская область (там явка составила 5,52%), наименее активно — Гродненская (3,68%). В Минске во вторник проголосовали 5,14%, передает "Еврорадио".

На предыдущих выборах в Палату представителей в сентябре 2016-го в первый день досрочного голосования явка составила 3,92%. На одном из избирательных участков в Минске проголосовала почти половина избирателей.

Основной день голосования на выборах в Палату представителей — воскресенье, 17 ноября.
 
Теги: Минск
 
 
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В ЦИК Беларуси озвучили итоги первого дня досрочного голосования на выборах в Палату представителей Национального собрания. Явка составила 4,69%.
 
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