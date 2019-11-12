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ЦИК: явка в первый день досрочного голосования составила 4,69%
Источник материала: Партизан
В ЦИК Беларуси озвучили итоги первого дня досрочного голосования на выборах в Палату представителей Национального собрания. Явка составила 4,69%.
Наиболее активно голосовала Витебская область (там явка составила 5,52%), наименее активно — Гродненская (3,68%). В Минске во вторник проголосовали 5,14%, передает
На предыдущих выборах в Палату представителей в сентябре 2016-го в первый день досрочного голосования явка составила 3,92%. На одном из избирательных участков в Минске проголосовала почти половина избирателей.
Основной день голосования на выборах в Палату представителей — воскресенье, 17 ноября.
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В ЦИК Беларуси озвучили итоги первого дня досрочного голосования на выборах в Палату представителей Национального собрания. Явка составила 4,69%.
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