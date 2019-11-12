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В Беларуси из сериала "Слуга народа" не вырезали упоминания о Лукашенко

13.11.2019 09:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси из украинского сериала "Слуга народа" не вырезали упоминания об Александре Лукашенко. Первый сезон с понедельника демонстрируется на телеканале "Беларусь 1".

В третьей серии оставили эпизод, когда украинскому президенту Василию Голобородько (в исполнении Владимира Зеленского) показывают его двойника. Премьер говорит, что двойник "будет открывать памятники, пить с Лукашенко". "Но надеюсь, что до этого не дойдёт", — добавил он.

В четвёртой серии есть эпизод со встречей Голобородько с двойником Лукашенко. Шла подготовка к инаугурации, и в комнату по очереди заходили двойники зарубежных лидеров. Зашёл и двойник президента Беларуси. В этот момент украинский премьер-министр говорит президенту: "Можно не вставать". Далее они разговаривают, а двойник неподвижно стоит, передает "Еврорадио".


Первый сезон "Слуги народа" вышел в 2015 году. Шоумен, киноактёр, лидер студии "Квартал-95" Зеленский исполнил роль учителя истории, который неожиданно становится президентом Украины. В 2016-м вышел второй сезон сериала, а в начале 2019-го перед президентскими выборами (реальными, не киношными) — третий сезон. В результате Владимир Зеленский пошёл по пути своего героя Василия Голобородько и стал президентом Украины.
 
 
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В Беларуси из украинского сериала "Слуга народа" не вырезали упоминания об Александре Лукашенко. Первый сезон с понедельника демонстрируется на телеканале...
 
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