В третьей серии оставили эпизод, когда украинскому президенту Василию Голобородько (в исполнении Владимира Зеленского) показывают его двойника. Премьер говорит, что двойник "будет открывать памятники, пить с Лукашенко". "Но надеюсь, что до этого не дойдёт", — добавил он.





"Еврорадио" . В четвёртой серии есть эпизод со встречей Голобородько с двойником Лукашенко. Шла подготовка к инаугурации, и в комнату по очереди заходили двойники зарубежных лидеров. Зашёл и двойник президента Беларуси. В этот момент украинский премьер-министр говорит президенту: "Можно не вставать". Далее они разговаривают, а двойник неподвижно стоит, передает









Первый сезон "Слуги народа" вышел в 2015 году. Шоумен, киноактёр, лидер студии "Квартал-95" Зеленский исполнил роль учителя истории, который неожиданно становится президентом Украины. В 2016-м вышел второй сезон сериала, а в начале 2019-го перед президентскими выборами (реальными, не киношными) — третий сезон. В результате Владимир Зеленский пошёл по пути своего героя Василия Голобородько и стал президентом Украины.