В отношении художника, пришедшего на выставку голым, не стали заводить уголовное дело

"Еврорадио" . В октябре он пришел на свою выставку в Национальном центре современного искусства голым, прикрепив на свой половой орган табличку с надписью "Министерство культуры". Таким образом Кузьмич протестовал против цензуры. После его акции Национальный центр современного искусства заявил, что художник "допустил действия, оскорбляющие Министерство культуры" и нанес "значительные потери деловой репутации" центра. Художника вызвали в милицию, где расспросили подробно о его поступке, передает









Из документов, которые поместил Алексей Кузьмич на своей странице в Facebook, следует, что заместитель директора по творческой работе Национального центра современного искусства Алеся Иноземцева требовала привлечь художника к уголовной ответственности, поскольку он совершил "грубое нарушение общественного порядка". Однако после проверки никакого дела не заводили, поскольку "половые органы... не обнажались и присутствующим не демонстрировались", а выставка сорвана не была.