Является ли Беларусь открытой для всех?

"Завтра твоей страны" . Беларусь – абсолютно открытая страна, о чем Александр Лукашенко заявил во вторник в Вене, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, пишет





«Мы абсолютно открытая страна. Смею заверить, больше, чем вы. Граждане порядка 90 государств имеют возможность без виз въезжать в авторитарную, как вы сказали, Беларусь. Мы абсолютно открыты для всех», – привел пример глава государства. Но так ли это?





По мнению политолога Валерия Карбалевича, когда Александр Лукашенко говорил об открытой стране, он имел в виду, скорее всего, безвизовый режим, который введен для почти 90 стран, когда граждане этих стран упрощенно могут въехать на территорию Беларуси. При этом Лукашенко отвергает тезис, что Беларусь – авторитарное государство.





– Может ли Беларусь считаться открытой страной в общепринятом понимании?





– Есть понятие «открытое общество». Открытое общество – это демократическое общество, либеральное, где народ контролирует власть, где есть демократическая политическая система. Понятие «открытая страна» имеет другой смысл. Это можно трактовать так, что страна действительно открыта для въезда, потому что тоталитарные государства закрыты для въезда, например, в Северную Корею въехать и выехать оттуда достаточно ложно, с Кубы выехать сложно.





Если мы говорим, что страна открыта для въезда иностранных граждан, что она присоединилась ко многим международным соглашениям и конвенциям, то Беларусь является открытым государством и открытой страной. Другое дело, что в ней закрытое общество, где нет демократии, нарушаются права человека, нет свободных выборов.





– Все больше стран демонстрируют подвижки в сторону соблюдения прав человека, современной экономики. Куда может двинуться дальше Беларусь?





– Сегодня в мире разные движения. Некоторые политологи говорят, что происходит откат от демократии. Китай как раз показывает в этом пример, предлагает альтернативный западной цивилизации вариант развития. Сегодня Беларусь замерла, она заморожена в рамках недемократической, не слишком рыночной социальной модели, которую сформировал Лукашенко. В перспективе Беларусь все же станет демократическим государством, страной с рыночной экономикой. Но вопрос, сколько времени это займет.









– В условиях усиления давления со стороны России сколько Лукашенко еще может продержаться на консервативных позициях?





– Вряд ли Лукашенко куда-то сдвинется со своих позиций. Пока он у власти, в Беларуси сохранится социальное, политическое статус-кво, сохранится нынешняя политическая и экономическая модель. О каких-то демократических сдвигах можно будет говорить только тогда, когда Лукашенко уже не будет у власти.





– А если он почувствует реальную опасность со стороны России, как будет действовать дальше?





– Будет отбиваться, пытаться искать какие-то точки опоры в других регионах мира – в Европе, США, Китае, на Ближнем Востоке. Он будет пытаться мобилизовать госаппарат, чтобы не пошли не желательные для него процессы внутри страны. Но чего-то принципиально нового от него ожидать не приходится.





– Насколько в реальности Беларусь сегодня открыта для России?





– Для информационного, культурного влияния открыта, а что касается экономического проникновения российского капитала, то тут существуют достаточно серьезные барьеры. Беларусь в ограниченной мере допускает на свою территорию российский капитал для приватизации белорусских государственных предприятий, ставятся определенные преграды. То же самое касается попыток политического влияния России на территории Беларуси. В нашей стране пока нет никакой пророссийской политической партии, пророссийских аналитических центров, пророссийских бумажных СМИ. Интернет-ресурсы проникают, но Лукашенко достаточно болезненно относится к тому, чтобы России удалось тут реально влиять, участвовать в выборах пророссийским организациям, практически все представители «русского мира» не зарегистрированы кандидатами в депутаты Палаты представителей. Лукашенко пока жестко ограничивает попытки вмешательства в белорусскую политику со стороны России.