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Будущий председатель Еврокомиссии назвала условие диалога с Беларусью

13.11.2019 08:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лидер «Говори правду» Андрей Дмитриев встретился с будущим председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен на Парижском форуме мира.

– Будущая председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что диалог с Беларусью включает в себя гражданское общество и политическую оппозицию. И этот принцип будет в основе отношений, которые «геополитическая комиссия», как она назвала на Форуме Мира свой будущий кабинет комиссаров ЕС, будет строить с нашей страной, – написал Дмитриев. 

Вскоре Урсула фон дер Ляйен станет первой в истории ЕС женщиной на посту председателя Европейской комиссии.
 
 
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Лидер «Говори правду» Андрей Дмитриев встретился с будущим председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен на Парижском форуме мира.
 
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