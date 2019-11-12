Лукашенко о правах человека в Беларуси: Есть право на жизнь и работу, а интернет запретить нельзя

reform.by Он заявил, что иногда не понимает, что имеют в виду, когда говорят о правах человека, пишет





«Что вам не нравится в Беларуси в плане прав человека? Есть право на жизнь. Это главное право. Право на работу — человек должен иметь гарантию трудиться в своей стране», – цитирует Лукашенко его пресс-служба.





Лукашенко подчеркнул, что беларусы имеют право на получение бесплатного образования за счет государства, и отметил, что половина выпускников школ получает бесплатное высшее образование. «Оно [образование] в вашей стране так развито, как в Беларуси? Я сразу могу дать ответ: далеко не так», – сказал он, обращаясь к австрийским журналистам.





Глава государства также заявил, что беларусы могут свободно выезжать в другие страны и бесплатно пользоваться услугами здравоохранения в Беларуси.









«Я хотел бы, чтобы вы назвали хотя бы одну страну в Евросоюзе, которая смогла бы похвастаться этими достижениями», – сказал Лукашенко.





«Но когда журналист мне задает вопрос по некоторым правам человека, я сразу в его глазах читаю один немой вопрос: СМИ и прочее… Вы когда-нибудь слышали, что в Беларуси запретили интернет? Наверное, эти упреки уже давно канули в Лету. Ушли в небытие. Сегодня невозможно что-то запретить, особенно в СМИ», – заявил Лукашенко.





На вопрос австрийского журналиста об авторитарном стиле правления Лукашенко ответил, что управление государственными институтами в Беларуси и Австрии отличается. «И если бы вы меня спросили: а на данном этапе развития Беларуси что лучше, мы бы с вами не нашли общего понимания», – сказал он. При этом президент подчеркнул, что Беларусь — открытая страна, «смею заверить, больше, чем вы». В доказательство он привел пример безвизового въезда в Беларусь для граждан около 90 государств.



