ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СК заявил о готовности сотрудничать с госорганами США

13.11.2019 08:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Временная поверенная в делах США в Беларуси Дженифер Мур посетила Следственный комитет Беларуси 12 ноября и встретилась с председателем СК Иваном Носкевичем и его заместителем Сергеем Аземшей.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества Следственного комитета с госструктурами США, сообщает пресс-служба СК, передает reform.by

Носкевич отметил конструктивный характер отношений между Беларусью и США в последние годы. Найдены точки соприкосновения с госорганами США в сфере противодействия киберпреступности, незаконному обороту наркотиков, торговле людьми и связанными с ней преступлениями, в том числе преступлениями сексуального характера в отношении несовершеннолетних.


Носкевич рассказал о запланированных совместных проектах и заявил, что Следственный комитет готов и далее вести отвечающий взаимным интересам диалог по противодействию преступности с правоохранительными и другими государственными органами США.

Дженифер Мур высоко оценила совместную инициативу СК и ОО «Клуб деловых женщин», направленную на создание дружественных условий для детей, потерпевших от сексуального насилия и детской порнографии и участвующих в уголовном процессе.
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Временная поверенная в делах США в Беларуси Дженифер Мур посетила Следственный комитет Беларуси 12 ноября и встретилась с председателем СК Иваном Носкевичем и его...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Быховском районе избиратели делают свой выбор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужские черные узкие джинсы в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика