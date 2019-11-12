|
В первый день досрочного голосования явка избирателей составила 4,69%
13.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В первый день
По данным Центризбиркома, в Брестской области проголосовало 3,89% избирателей от общего числа, включенных в списки. В Витебской области явка составила 5,52%, в Гомельской — 4,82%, в Гродненской — 3,68%.
В Минской области на избирательные участки в первый день досрочного голосования пришли 4,87% избирателей, в Могилевской — 4,63%, в Минске — 5,14%.
Всего в списки избирателей включено почти 6,9 млн человек.
Досрочное голосование на выборах стартовало 12 ноября и продлится по 16 ноября включительно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В первый день досрочного голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва явка избирателей составила 4,69%. Такие...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)