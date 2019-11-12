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В первый день досрочного голосования явка избирателей составила 4,69%

13.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета


В первый день досрочного голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва явка избирателей составила 4,69%. Такие данные размещены на сайте ЦИК, сообщает БЕЛТА.

По данным Центризбиркома, в Брестской области проголосовало 3,89% избирателей от общего числа, включенных в списки. В Витебской области явка составила 5,52%, в Гомельской — 4,82%, в Гродненской — 3,68%.

В Минской области на избирательные участки в первый день досрочного голосования пришли 4,87% избирателей, в Могилевской — 4,63%, в Минске — 5,14%.

Всего в списки избирателей включено почти 6,9 млн человек.

Досрочное голосование на выборах стартовало 12 ноября и продлится по 16 ноября включительно.

https://www.belta.by/
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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В первый день досрочного голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва явка избирателей составила 4,69%. Такие...
 
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