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В небе над Миссури запечатлели огромный «огненный шар»

13.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В небе над Миссури запечатлели огромный «огненный шар»

В небе над американским городом Сент-Луис в штате Миссури камеры запечатлели вошедший в атмосферу Земли метеор. Космическое тело пролетело над домами жителей огромным огненным шаром. Множество видеозаписей с его падением были опубликованы в социальных сетях. 

Местные жители утверждают, что инцидент произошел накануне вечером около 21:00. Сначала они увидели вспышку света и грохот, после чего в небе появился горящий метеор.  

Астрономы отметили, что космическое тело принадлежало к метеорному потокуСеверные Тауриды, который известен благодаря особенно яркому звездопаду. Специалисты называют редкостью возможность увидеть сам поток, а случай с горящим метеором считают особенно удачным. 

Исследователи отметили, что следующим потоком метеоров на пути Земли будут Леониды, которых жители планеты смогут увидеть в ночь на 16 ноября. За ними в декабре «прилетят» Геминиды. 

Более загадочный случай произошел в начале октября в Чили. После появления в небе огненного шара на одном из островов вспыхнули сильные лесные пожары

mir24.tv

 
 
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В небе над американским городом Сент-Луис в штате Миссури камеры запечатлели вошедший в атмосферу Земли метеор. Космическое тело пролетело над домами жителей...
 
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