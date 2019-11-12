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В небе над Миссури запечатлели огромный «огненный шар»
13.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В небе над американским городом Сент-Луис в штате Миссури камеры запечатлели вошедший в атмосферу Земли метеор. Космическое тело пролетело над домами жителей огромным огненным шаром. Множество видеозаписей с его падением были опубликованы в социальных сетях.
Местные жители утверждают, что инцидент произошел накануне вечером около 21:00. Сначала они увидели вспышку света и грохот, после чего в небе появился горящий метеор.
Астрономы отметили, что космическое тело принадлежало
Исследователи отметили, что следующим потоком метеоров на пути Земли будут Леониды, которых жители планеты смогут увидеть в ночь на 16 ноября. За ними в декабре «прилетят» Геминиды.
Более загадочный случай произошел в начале октября в Чили. После появления в небе огненного шара на одном из островов вспыхнули
mir24.tv
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В небе над американским городом Сент-Луис в штате Миссури камеры запечатлели вошедший в атмосферу Земли метеор. Космическое тело пролетело над домами жителей...
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