Тропы любви Адама Мицкевича и ностальгический туризм. Все изюминки из пяти новых безвизовых районов

Источник материала: Вороновская газета





Безвиз идет по Гродненской области семимильными шагами. И в каждом районе, недавно ставшем безвизовым, готовят свои фишки, которые будут привлекать туристов. Расширения безвизовой зоны здесь ждали. Корреспонденты «Гродзенскай праўды» узнали, чем будут удивлять гостей в Вороновском, Щучинском, Лидском, Берестовицком и Волковысском районах.





Акценты, чтобы стать популярными направлениями, здесь сделали не только на богатой истории края, но и на событиях и проектах. Турфирмам, кажется, стоит серьезно подумать о расширении маршрутов .

Андрей Карпович, заместитель председателя Вороновского райисполкома:





– Естественно, разрабатываются новые маркетинговые стратегии, ведь безвиз принесет много перспектив. Несмотря на то, что на территории района нет замковых комплексов и масштабных музеев, нам есть что показать. Разработаны более пяти туристических маршрутов, которые мы активно будем использовать, кроме того, налаживаем связи с другими районами и объединяем маршруты. Например, наша земля связана с именем известного поэта Адама Мицкевича. В рамках маршрута «Тропами любви Адама Мицкевича» туристы смогут побывать в поместье Путкамеров, в парке XIX века, так называемой «Марылиной рощице». А Больтиники хранят историю любви Адама Мицкевича, такую светлую и горькую. В путешествие включен и камень, где поэт признался в любви своей избраннице. На нем сохранился крест, высеченный Адамом Мицкевичем после того, как его любимая не пришла на встречу. В маршрут попал и костел Святого Иоанна Крестителя в Беняконях. У Вороновского района сильные религиозные традиции, у нас расположены 8 костелов, отнесенных к историко-культурным ценностям.





Активно будем развивать паломнический или, как его еще называют, ностальгический туризм. В рамках этого направления реализуется проект по строительству туристического комплекса для еврейских паломников в местечке Радунь. Ведь колоритная фигура этого населенного пункта – духовный лидер еврейского народа Исраэль Меир Акоэн, более известный как Хафец Хаим. Кстати, ежегодно проходит и праздник чудотворной иконы Божией Матери Трокельской, в этом году его посетили более 10 000 человек.





Елена Пасюта, заместитель председателя Щучинского райисполкома:

– Будем делать акцент на событийных брендовых мероприятиях. Таких, как фестиваль в честь музыканта Чеслава Немена, который объединяет жителей агрогородка Василишки и деревни старые Василишки. Дом семьи Чеслава Немена стал клубом-музеем, и каждый год в нем собираются почитатели таланта известного рок-музыканта. Нельзя не сказать о Фестивале цветов в Желудке и авиационно-спортивном фестивале. На территории Щучинского района находятся более 40 историко-культурных ценностей. Среди них храм Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Мурованка, дворец Друцких-Любецких, костел Святых Петра и Павла, дворец Четвертинских. Уже сейчас реализуются трансграничные проекты. Получен грант от Евросоюза в рамках проекта «Трансграничные центры диалога культур Польши, Беларуси и Украины». А также реализуется проект «Социальная интеграция уязвимых детей посредством искусства по обе стороны литовско-белорусской границы». По территории района проходят более 10 туристических маршрутов, которые мы постоянно используем. Естественно, чтобы туристам было комфортно, идет активное развитие инфраструктуры. Сотрудничаем с усадьбами, пять из них объединились и создали агроэкотуристический кластер «Терем развлечений».









Виктор Пранюк, заместитель председателя Лидского райисполкома:

– У Лидского района, уверен, большой туристический потенциал. Ежегодно регион посещает достаточно большое количество туристов. Только за 9 месяцев нынешнего – более 31,5 тысячи человек, в том числе примерно 11,5 тысячи – это иностранные гости. Туристы приехали из 52 стран, в большинстве своем – россияне. Эта статистика учитывает лишь тех, кто останавливался в районе на ночь. Тем временем многие приезжают на один день.

Лидчине есть, чем гордиться и что предложить гостям. Помимо памятников архитектуры, среди которых особенно известен наш замок, это и многие брендовые мероприятия. Афиша на 2020 год, когда Лида примет титул Культурной столицы Беларуси, афиша особенно впечатляет. Пройдет немало мероприятий республиканского уровня. Обязательно пройдут фестиваль хмеля, солода и воды Lidbeer, байкфестиваль. Они которые собирают тысячи гостей как из Беларуси, так и из-за рубежа. В этом году в замке прошли и вызвали большой интерес у публики мероприятия совместно с артистами Большого театра оперы и балета, продолжим наше сотрудничество. На республиканский уровень вышел фестиваль файерщиков.





Свою задачу вижу в том, чтобы интегрировать в туристические маршруты объекты культуры, спорта, здравоохранения и так далее. Такие маршруты уже предлагает гостям фирма «Адрес лета», которая активно работает на внутренний туризм.

Большой потенциал у сферы спорта. Домашние матчи во время чемпионата Беларуси по хоккею команды из Литвы проходят именно в Лиде. Сейчас, когда в районе введен безвизовый режим, сюда будет проще приехать не только игрокам, но и их болельщикам, чтобы побывать на игре и познакомиться с достопримечательностями края. В первых числах ноября у нас прошел турнир по волейболу имени Ивана Едешко, в котором участвовали команды из Швеции, Литвы, Эстонии, Латвии, Польши и других государств. В будущем году они уже смогут приехать без оформления виз. Также ждем и болельщиков. Зарубежные команды традиционно участвуют в соревнованиях по вольной борьбе, греко-римской, дзюдо, которые пройдут в начале будущего года.

В районе появляется новые объекты питания, места отдыха. Если несколько лет назад было немногим более 40 кафе, то сейчас их – 111. 11 магазинов работают с системой Tax Free. Учреждения здравоохранения и санаторий ориентированы на то, чтобы гости могли пройти обследование или получить комплекс необходимых процедур в 15-дневный срок.

На встрече со священнослужителями председатель райисполкома говорил о том, что важно, чтобы иностранные гости могли не только увидеть храмы снаружи, но и зайти внутрь.

Многое для развития туризма и повышения привлекательности региона уже сделано, но впереди еще большая работа.





Александр Рахуба, заместитель председателя Берестовицкого райисполкома:

– Значимыми достопримечательностями наш район похвастать не может. Однако он для развития туризма в области очень важен. Так как связал две большие безвизовые зоны – Гродненскую и Брестскую. Поэтому мы готовимся встречать гостей. На дороге Р99 со стороны государственной границы уже установлен баннер с информацией для туристов, что здесь начинается безвизовая зона. Также заказаны семь карт-схем с полезной информацией для гостей. На них нанесены достопримечательности, АЗС, объекты питания, банки, места проживания и так далее. Такие карты будут установлены в райцентре, а также возле придорожных мест отдыха.

Проработан вопрос с банком о работе пунктов обмена валюты в рабочие и выходные дни. В кафе разработано меню на английском языке. Есть договоренность с дорожной службой по установке указательных знаков, информирующих о расположенных неподалеку достопримечательностях.

В то же время в районе разработан дополнительный туристический маршрут, в который вошли агрогородок Олекшицы, известный своим храмом с расписными стенами и потолком, Большие Эйсмонты, где можно услышать орган и Большая Берестовица.





Не так давно мы промониторили объекты придорожного сервиса. Подсказали, что еще нужно улучшить или сделать, чтобы пребывание гостей в районе было максимально комфортным.

Татьяна Андрушкевич , заместитель председателя Волковысского райисполкома:

– Наши здравницы «Энергетик» и «Пралеска» готовы принимать туристов и оказывать услуги высокого качества. Наши учреждения здравоохранения интересуют зарубежных гостей, поэтому одно из направлений – медицинский туризм. Например, предложим туристам пройти КТ-обследование, УЗИ, лабораторное и эндоскопическое обследование за 15 дней пребывания. В списке доступных – гинекологические услуги и стоматологические. Делаем ставку и на гастрономический туризм. На территории района много предприятий, продукция которых отлично себя зарекомендовала не только в Беларуси, но и в приграничных странах, а также на дальнем зарубежье. В плане развития краеведческое направление – формирование экскурсионных программ и маршрутов. Непременно в них будут включены: Шведская гора, музей имени Багратиона, православные и католические храмы, мемориальные комплексы и места захоронения жертв Великой Отечественной войны. В рамках экологического туризма будут разработаны туры выходного дня с экскурсиями по экологическим тропам и охотничьим угодьям. Естественно не обойдем стороной брендовые культурные мероприятия, будем развивать уже существующие и разработаем новые. Не обошли стороной и промышленный туризм.





ОАО «Красносельскстройматериалы» присоединится к привлечению туристов. Здесь будут проводиться экскурсии в музей и по предприятию. Важной частью работы на безвизовом поприще стало и информационно-технологическое обеспечение. Для того чтобы понимать в каком направлении двигаться, провели туристические мониторинги. Информационная база уже создана и готовится к размещению на сайтах и в социальных сетях. Она внесена в АИС «grodnovisafree.by» и будет постоянно актуализироваться.

Татьяна КУЗНЕЧЕНКОВА, Вероника КОЗЛОВСКАЯ

Фото: из архива «ГП» и открытых интернет-источников https://grodnonews.by