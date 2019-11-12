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Тропы любви Адама Мицкевича и ностальгический туризм. Все изюминки из пяти новых безвизовых районов
13.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Безвиз идет по Гродненской области семимильными шагами. И в каждом районе, недавно ставшем безвизовым, готовят свои фишки, которые будут привлекать туристов. Расширения безвизовой зоны здесь ждали. Корреспонденты «Гродзенскай праўды» узнали, чем будут
Акценты, чтобы стать популярными направлениями, здесь сделали не только на богатой истории края, но и на событиях и проектах. Турфирмам, кажется, стоит серьезно подумать о расширении
Андрей Карпович, заместитель председателя Вороновского райисполкома:
– Естественно, разрабатываются новые маркетинговые стратегии, ведь безвиз принесет много перспектив. Несмотря на то, что на территории района нет замковых комплексов и масштабных музеев, нам есть что показать. Разработаны более пяти туристических маршрутов, которые мы активно будем использовать, кроме того, налаживаем связи с другими районами и объединяем маршруты. Например, наша земля связана с именем известного поэта Адама Мицкевича. В рамках маршрута «Тропами любви Адама Мицкевича» туристы смогут побывать в поместье Путкамеров, в парке XIX века, так называемой «Марылиной рощице». А Больтиники хранят историю любви Адама Мицкевича, такую светлую и горькую. В путешествие включен и камень, где поэт признался в любви своей избраннице. На нем сохранился крест, высеченный Адамом Мицкевичем после того, как его любимая не пришла на встречу. В маршрут попал и костел Святого Иоанна Крестителя в Беняконях. У Вороновского района сильные религиозные традиции, у нас расположены 8 костелов, отнесенных к историко-культурным ценностям.
Активно будем развивать паломнический или, как его еще называют, ностальгический туризм. В рамках этого направления реализуется проект по строительству туристического комплекса для еврейских паломников в местечке Радунь. Ведь колоритная фигура этого населенного пункта – духовный лидер еврейского народа Исраэль Меир Акоэн, более известный как Хафец Хаим. Кстати, ежегодно проходит и праздник чудотворной иконы Божией Матери Трокельской, в этом году его посетили более 10 000 человек.
Елена Пасюта, заместитель председателя Щучинского райисполкома:
– Будем делать акцент на событийных брендовых мероприятиях. Таких, как фестиваль в честь музыканта Чеслава Немена, который объединяет жителей агрогородка Василишки и деревни старые Василишки. Дом семьи Чеслава Немена стал клубом-музеем, и каждый год в нем собираются почитатели таланта известного рок-музыканта. Нельзя не сказать о Фестивале цветов в Желудке и авиационно-спортивном фестивале. На территории Щучинского района находятся более 40 историко-культурных ценностей. Среди них храм Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Мурованка, дворец Друцких-Любецких, костел Святых Петра и Павла, дворец Четвертинских. Уже сейчас реализуются трансграничные проекты. Получен грант от Евросоюза в рамках проекта «Трансграничные центры диалога культур Польши, Беларуси и Украины». А также реализуется проект «Социальная интеграция уязвимых детей посредством искусства по обе стороны литовско-белорусской границы». По территории района проходят более 10 туристических маршрутов, которые мы постоянно используем. Естественно, чтобы туристам было комфортно, идет активное развитие инфраструктуры. Сотрудничаем с усадьбами, пять из них объединились и создали агроэкотуристический кластер «Терем развлечений».
Виктор Пранюк, заместитель председателя Лидского райисполкома:
– У Лидского района, уверен, большой туристический потенциал. Ежегодно регион посещает достаточно большое количество туристов. Только за 9 месяцев нынешнего – более 31,5 тысячи человек, в том числе примерно 11,5 тысячи – это иностранные гости. Туристы приехали из 52 стран, в большинстве своем – россияне. Эта статистика учитывает лишь тех, кто останавливался в районе на ночь. Тем временем многие приезжают на один день.
Лидчине есть, чем гордиться и что предложить гостям. Помимо памятников архитектуры, среди которых особенно известен наш замок, это и многие брендовые мероприятия. Афиша на 2020 год, когда Лида примет титул Культурной столицы Беларуси, афиша особенно впечатляет. Пройдет немало мероприятий республиканского уровня. Обязательно пройдут фестиваль хмеля, солода и воды Lidbeer, байкфестиваль. Они которые собирают тысячи гостей как из Беларуси, так и из-за рубежа. В этом году в замке прошли и вызвали большой интерес у публики мероприятия совместно с артистами Большого театра оперы и балета, продолжим наше сотрудничество. На республиканский уровень вышел фестиваль файерщиков.
Свою задачу вижу в том, чтобы интегрировать в туристические маршруты объекты культуры, спорта, здравоохранения и так далее. Такие маршруты уже предлагает гостям фирма «Адрес лета», которая активно работает на внутренний туризм.
Большой потенциал у сферы спорта. Домашние матчи во время чемпионата Беларуси по хоккею команды из Литвы проходят именно в Лиде. Сейчас, когда в районе введен безвизовый режим, сюда будет проще приехать не только игрокам, но и их болельщикам, чтобы побывать на игре и познакомиться с достопримечательностями края. В первых числах ноября у нас прошел турнир по волейболу имени Ивана Едешко, в котором участвовали команды из Швеции, Литвы, Эстонии, Латвии, Польши и других государств. В будущем году они уже смогут приехать без оформления виз. Также ждем и болельщиков. Зарубежные команды традиционно участвуют в соревнованиях по вольной борьбе, греко-римской, дзюдо, которые пройдут в начале будущего года.
В районе появляется новые объекты питания, места отдыха. Если несколько лет назад было немногим более 40 кафе, то сейчас их – 111. 11 магазинов работают с системой Tax Free. Учреждения здравоохранения и санаторий ориентированы на то, чтобы гости могли пройти обследование или получить комплекс необходимых процедур в 15-дневный срок.
На встрече со священнослужителями председатель райисполкома говорил о том, что важно, чтобы иностранные гости могли не только увидеть храмы снаружи, но и зайти внутрь.
Многое для развития туризма и повышения привлекательности региона уже сделано, но впереди еще большая работа.
Александр Рахуба, заместитель председателя Берестовицкого райисполкома:
– Значимыми достопримечательностями наш район похвастать не может. Однако он для развития туризма в области очень важен. Так как связал две большие безвизовые зоны – Гродненскую и Брестскую. Поэтому мы готовимся встречать гостей. На дороге Р99 со стороны государственной границы уже установлен баннер с информацией для туристов, что здесь начинается безвизовая зона. Также заказаны семь карт-схем с полезной информацией для гостей. На них нанесены достопримечательности, АЗС, объекты питания, банки, места проживания и так далее. Такие карты будут установлены в райцентре, а также возле придорожных мест отдыха.
Проработан вопрос с банком о работе пунктов обмена валюты в рабочие и выходные дни. В кафе разработано меню на английском языке. Есть договоренность с дорожной службой по установке указательных знаков, информирующих о расположенных неподалеку достопримечательностях.
В то же время в районе разработан дополнительный туристический маршрут, в который вошли агрогородок Олекшицы, известный своим храмом с расписными стенами и потолком, Большие Эйсмонты, где можно услышать орган и Большая Берестовица.
Не так давно мы промониторили объекты придорожного сервиса. Подсказали, что еще нужно улучшить или сделать, чтобы пребывание гостей в районе было максимально комфортным.
Татьяна Андрушкевич , заместитель председателя Волковысского райисполкома:
– Наши здравницы «Энергетик» и «Пралеска» готовы принимать туристов и оказывать услуги высокого качества. Наши учреждения здравоохранения интересуют зарубежных гостей, поэтому одно из направлений – медицинский туризм. Например, предложим туристам пройти КТ-обследование, УЗИ, лабораторное и эндоскопическое обследование за 15 дней пребывания. В списке доступных – гинекологические услуги и стоматологические. Делаем ставку и на гастрономический туризм. На территории района много предприятий, продукция которых отлично себя зарекомендовала не только в Беларуси, но и в приграничных странах, а также на дальнем зарубежье. В плане развития краеведческое направление – формирование экскурсионных программ и маршрутов. Непременно в них будут включены: Шведская гора, музей имени Багратиона, православные и католические храмы, мемориальные комплексы и места захоронения жертв Великой Отечественной войны. В рамках экологического туризма будут разработаны туры выходного дня с экскурсиями по экологическим тропам и охотничьим угодьям. Естественно не обойдем стороной брендовые культурные мероприятия, будем развивать уже существующие и разработаем новые. Не обошли стороной и промышленный туризм.
ОАО «Красносельскстройматериалы» присоединится к привлечению туристов. Здесь будут проводиться экскурсии в музей и по предприятию. Важной частью работы на безвизовом поприще стало и информационно-технологическое обеспечение. Для того чтобы понимать в каком направлении двигаться, провели туристические мониторинги. Информационная база уже создана и готовится к размещению на сайтах и в социальных сетях. Она внесена в АИС «grodnovisafree.by» и будет постоянно актуализироваться.
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Безвиз идет по Гродненской области семимильными шагами. И в каждом районе, недавно ставшем безвизовым, готовят свои фишки, которые будут привлекать туристов....
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