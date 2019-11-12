Деньги для бюджетника. Что изменится в системе оплаты труда в 2020 году

Источник материала: Аргументы и факты

Отвечали:

первый заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь Андрей ЛОБОВИЧ;

заместитель начальника управления оплаты труда в бюджетной сфере главного управления труда и заработной платы Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Татьяна ЛУКЬЯНЧИКОВА.

Что засчитают в стаж?

Согласно п. 2 Указа президента Республики Беларусь от 18 января 2019 года №27 работникам бюджетных организаций выплачивается надбавка за стаж работы в бюджетных организациях. В разъяснениях Министерства труда и социальной защиты по вопросам совершенствования оплаты труда работников бюджетных организаций от 9 апреля 2019 года говорится, что стаж работы по специальности (в отрасли) с 1 января 2020 года не учитывается. В связи с этим вопросы: с 1 января 2020 года для выплаты надбавки за стаж всем работникам необходимо пересчитать стаж с учетом работы в любой бюджетной организации независимо от отраслевой принадлежности (например, образование, здравоохранение) и занимаемой должности/профессии (например, учитель, уборщик служебных помещений) либо все-таки по занимаемой должности, но в любой бюджетной организации? Постановления Министерства труда от 12 января 2000 года №4 и Министерства образования от 31 октября 2002 года №45 будут отменены. Постановление Министерства труда и социальной защиты от 3 апреля 2018 года №40 позволяло по решению нанимателя засчитывать в стаж работы по специальности периоды работы в организациях независимо от формы собственности, характер работы в которых аналогичен обязанностям, выполняемым в бюджетной организации (учителя, руководители кружков и др.). В связи с новым подходом к исчислению стажа выполнение вышеуказанных работ уже не будет засчитываться в стаж работы в бюджетных организациях? Ольга Михайловна Акименко, Минск.

Татьяна Лукьянчикова: «Согласно п. 4 Инструкции о размерах и порядке осуществления стимулирующих (кроме премий) и компенсирующих выплат, предусмотренных законодательными актами и постановлениями Совета Министров Республики Беларусь, утвержденной Постановлением Минтруда и соцзащиты от 3 апреля 2019 года №13, для исчисления надбавки за стаж работы в бюджетных организациях в него засчитываются периоды работы в бюджетных организациях Республики Беларусь; в получающих субсидии организациях Республики Беларусь, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.

Данные периоды засчитываются независимо от отраслевой принадлежности указанных организаций и занимаемых работниками должностей служащих и профессий рабочих.

Периоды работы в коммерческих организациях, характер работы в которых аналогичен работе, выполняемой в бюджетной организации, в стаж работы в бюджетной организации не может быть засчитан.

При этом возможное снижение размеров отдельных выплат (например, надбавки за стаж работы в бюджетных организациях по сравнению с повышением тарифного оклада за работу по специальности) может быть компенсировано другими стимулирующими (компенсирующими) выплатами, которые будут устанавливаться на основании нормативных правовых актов соответствующих республиканских органов государственного управления.

В соответствии с п.12 Указа №27 снижение работникам бюджетных организаций размеров начисленной зарплаты (без премии), действовавших на момент введения новых условий оплаты труда, не допускается».

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Часы для педагогов

По каким ставкам с 1 января 2020 года будет производиться почасовая оплата труда педагога, работающего по месту основной работы и выполняющего почасовую педработу на основании гражданско-правовых договоров? Н. Якубовская, Минск

Обязательства, возникающие на основе договоров, предусмотренных гражданским законодательством (в том числе гражданско-правовых договоров), не регулируются нормами трудового законодательства».

«Рычаг»

Если размер стимулирующей надбавки будет устанавливаться нанимателем, она станет и рычагом, который не позволит снизить уровень выплачиваемой заработной платы. До какого времени ее можно не пересматривать? Д. Савченко, Гродно

Андрей Лобович: «В соответствии с п. 12 Указа №27 при совершенствовании системы оплаты труда не допускается снижение размеров начисленной заработной платы работников бюджетных организаций (без премии), действовавших на момент введения новых условий оплаты труда. В дальнейшем размеры стимулирующих выплат определяются в соответствии с положением, утвержденным руководителем организации».



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В настоящее время в некоторых организациях за работу в отрасли по коллективному договору прибавляется день к отпуску. Стаж работы по специальности (в отрасли) с 1 января 2020 года учитываться не будет. Будет ли нарушением, если эта норма останется в коллективном договоре? Д. Гришко, Витебск

Андрей Лобович: «В соответствии со статьей 159 Трудового кодекса работникам, имеющим продолжительный стаж работы в одной организации, отрасли, наниматель может устанавливать дополнительный отпуск за продолжительный стаж работы до 3 календарных дней. Порядок, условия предоставления и продолжительность этого отпуска определяются коллективным или трудовым договором, нанимателем.

При установлении порядка и условий предоставления дополнительного отпуска за стаж работы в отрасли полагаем целесообразным в локальном правовом акте организации определить конкретный порядок исчисления указанного стажа (какие периоды и в каких организациях учитываются).

«матпомощь»?

Остаются ли, согласно коллективному договору, выплаты материальной помощи на рождение ребенка, к юбилейным датам, в связи со смертью работника или близких родственников? Г. Варяг, Минск

Андрей Лобович: «Указом №27 определено, что размеры, порядок и условия оказания материальной помощи определяются согласно положениям, утверждаемым руководителями бюджетных организаций. При этом установлено, что материальная помощь, как правило, оказывается в связи с непредвиденными материальными затруднениями. Таким образом, в положении об оказании материальной помощи, утвержденном руководителем бюджетной организации, могут быть предусмотрены и иные основания для оказания материальной помощи».

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Пункт 5 указа №27 гласит: «На выплату заработной платы, осуществление единовременной выплаты на оздоровление и оказание материальной помощи направляются средства, предусматриваемые в соответствующих бюджетах, средства, получаемые от осуществления приносящей доходы деятельности, а также средства из иных источников, не запрещенных законодательством, если иное не установлено президентом РБ». Средства на оказание материальной помощи в размере 0,3 среднемесячной суммы окладов устанавливаются за счет всех источников или за счет средств «внебюджета» этот размер можно увеличить? Т. Калинина, Жодино

Татьяна Лукьянчикова: «Указом №27 установлен конкретный размер средств, которые ежегодно можно направлять на оказание материальной помощи - 0,3 среднемесячной суммы окладов работников, независимо от источников их финансирования. То есть увеличивать установленный указом размер средств, направляемых на материальную помощь, нельзя. При этом на материальную помощь работникам, содержащимся за счет бюджета, направляются средства бюджета в размере 0,3 среднемесячной суммы окладов этих работников, а на материальную помощь работникам, содержащимся за счет «внебюджета», направляются внебюджетные средства в размере 0,3 среднемесячной суммы окладов этих работников».