Стартовал конкурс фоторабот «МОЙ КРАЙ РОДНОЙ»

Внимание! Проводится Республиканский конкурс фоторабот «Мой край родной» среди несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении.
Организаторами конкурса являются Министерство культуры, Министерство образования, Министерство внутренних дел, областные и Минский городской исполнительный комитеты, учреждение образования «Минский государственный художественный колледж имени А.К.Глебова».
Конкурс проводится по 17 декабря 2019 года.
С Положением об организации и проведении республиканского конкурса фоторабот «Мой край родной» среди несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, признанных находящимися в социально опасном положении, утвержденным приказом Министерства культуры Республики Беларусь от 30 октября 2019 года № 170, можно ознакомиться