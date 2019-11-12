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Стартовал конкурс фоторабот «МОЙ КРАЙ РОДНОЙ»

13.11.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Внимание! Проводится Республиканский конкурс фоторабот «Мой край родной» среди несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении.

Организаторами конкурса являются Министерство культуры, Министерство образования, Министерство внутренних дел, областные и Минский городской исполнительный комитеты, учреждение образования «Минский государственный художественный колледж имени А.К.Глебова».

Конкурс проводится по 17 декабря 2019 года.

С Положением об организации и проведении республиканского конкурса фоторабот «Мой край родной» среди несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, признанных находящимися в социально опасном положении, утвержденным приказом Министерства культуры Республики Беларусь от 30 октября 2019 года № 170, можно ознакомиться здесь.

 
 
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Внимание! Проводится Республиканский конкурс фоторабот «Мой край родной» среди несовершеннолетних, признанных находящимися в социально...
 
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