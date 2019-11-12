Стартовал конкурс фоторабот «МОЙ КРАЙ РОДНОЙ»

Источник материала: Новости Дзержинска

Внимание! Проводится Республиканский конкурс фоторабот «Мой край родной» среди несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении.

Организаторами конкурса являются Министерство культуры, Министерство образования, Министерство внутренних дел, областные и Минский городской исполнительный комитеты, учреждение образования «Минский государственный художественный колледж имени А.К.Глебова».

Конкурс проводится по 17 декабря 2019 года.