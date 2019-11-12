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В Мотоле на ул. Ворошилова при пожаре погиб пенсионер, хозяин дома
13.11.2019 10:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С 6-00 12.11.2019 до 6-00 13.11.2019 на территории Брестской области зарегистрировано 4 пожара (в Ивановском,
12.11.2019 г., 13-36. В аг. Мотоль Ивановского района на ул. Ворошилова произошел
12.11.2019 г., 17-09. В д. Арабники Пружанского района произошел пожар во фронтальном погрузчике 1990 г.в., принадлежащем ОАО. Огнем уничтожены кабина, моторный отсек. Причина пожара устанавливается.
12.11.2019 г., 22-26. В д. Стайки Ивацевичского района на ул. Полевой произошел пожар в блочном хозяйственном строении, принадлежащем гр-ну 1991 г.р. Огнем повреждены кровля, перекрытие, имущество. Причина пожара устанавливается.
12.11.2019 г., 22-27. В д. Ставы Каменецкого района на ул. Кукелко произошел пожар в 4-секционном одноэтажном кирпичном хозяйственном строении. Огнем уничтожены кровля, перекрытие на площади 60 кв.м, имущество в ячейке, принадлежащей гр-ке 1987 г.р. Причина пожара устанавливается.
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С 6-00 12.11.2019 до 6-00 13.11.2019 на территории Брестской области зарегистрировано 4 пожара (в Ивановском, Ивацевичском, Каменецком и Пружанском районах). Огнем повреждено 2...
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